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Juventus'ta yeni gündem: Granit Xhaka

Juventus, Bayer Leverkusen forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'yı gündemine aldı.

calendar 09 Temmuz 2025 23:58 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 00:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'ta yeni gündem: Granit Xhaka
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Igor Tudor önderliğinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Juventus, orta sahaya tecrübeli bir oyuncu transfer etmek istiyor

TuttoMercatoWeb'in haberine göre Juventus, Bayer Leverkusen forması giyen 32 yaşındaki Granit Xhaka'yı gündemine aldı.

Siyah-beyazlı ekip, İsviçreli oyuncuyu düşük maliyetleri sebebiyle de transfer listesine ekledi. Juventus, oyuncu için yıllık 3.5 milyon Euro teklif sunabilir.

Xhaka, Leverkusen formasıyla bütün kulvarlarda 49 maça çıktı. Görev aldığı bu karşılaşmalarda ise 2 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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