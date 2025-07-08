Haber Tarihi: 08 Temmuz 2025 10:15 -
Güncelleme Tarihi:
08 Temmuz 2025 10:15
Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi (VNL) 3. ve son haftasında Hollanda'da mücadelesini sürdürecek. İlk iki haftada çıktığı 8 maçın 7'sinden galip ayrılan Filenin Sultanları, puan durumu tablosunda 4. sırada yer alıyor. Millilerin Hollanda'daki ilk rakibi ise yine ev sahibi Hollanda olacak. Üç hafta sonunda ilk 8 sırada yer alan takım finallerde yarışma fırsatı elde edecek. Peki, Filenin Sultanları Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 3. hafta karşılaşmalarına çıkıyor. Hollanda'da organize edilen son hafta maçlarında Millilerin ilk rakibi ev sahibi Hollanda olacak. A Milliler, bu turda ayrıca Çekya, İtalya ve Sırbistan ile de karşılaşacak. İşte, Milletler Ligi maçları ne zaman?
FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'de son hafta karşılaşmalarına çıkıyor. İlk maçı Apeldoorn şehrinde Hollanda ile 9 Temmuz'da saat 21:30'da yapacak.
Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak aktarılacak.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI VNL TAKVİMİ
Milletler Ligi'nde Türkiye; Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırvistan ile oynayacak.
9 Temmuz 2025
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz 2025
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz 2025
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz 2025
21.00 Sırbistan-Türkiye
Lig'de finaller de Polonya'nın Łódź kentindeki Atlas Arena'da 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU
1- İtalya 22 Puan
2- Polonya 21 Puan
3- Brezilya 20 Puan
4- Türkiye 19 Puan
5- Japonya 18 Puan
6- Çin 15 Puan
7- Almanya 14 Puan
8- ABD 11 Puan
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.