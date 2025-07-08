Haber Tarihi: 08 Temmuz 2025 10:15 - Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 10:15

Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi (VNL) 3. ve son haftasında Hollanda'da mücadelesini sürdürecek. İlk iki haftada çıktığı 8 maçın 7'sinden galip ayrılan Filenin Sultanları, puan durumu tablosunda 4. sırada yer alıyor. Millilerin Hollanda'daki ilk rakibi ise yine ev sahibi Hollanda olacak. Üç hafta sonunda ilk 8 sırada yer alan takım finallerde yarışma fırsatı elde edecek. Peki, Filenin Sultanları Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 3. hafta karşılaşmalarına çıkıyor. Hollanda'da organize edilen son hafta maçlarında Millilerin ilk rakibi ev sahibi Hollanda olacak. A Milliler, bu turda ayrıca Çekya, İtalya ve Sırbistan ile de karşılaşacak. İşte, Milletler Ligi maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'de son hafta karşılaşmalarına çıkıyor. İlk maçı Apeldoorn şehrinde Hollanda ile 9 Temmuz'da saat 21:30'da yapacak.

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI VNL TAKVİMİ

Milletler Ligi'nde Türkiye; Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırvistan ile oynayacak.

9 Temmuz 2025

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz 2025

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz 2025

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz 2025

21.00 Sırbistan-Türkiye

Lig'de finaller de Polonya'nın Łódź kentindeki Atlas Arena'da 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1- İtalya 22 Puan
2- Polonya 21 Puan
3- Brezilya 20 Puan
4- Türkiye 19 Puan
5- Japonya 18 Puan
6- Çin 15 Puan
7- Almanya 14 Puan
8- ABD 11 Puan
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