Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 3. hafta karşılaşmalarına çıkıyor. Hollanda'da organize edilen son hafta maçlarında Millilerin ilk rakibi ev sahibi Hollanda olacak. A Milliler, bu turda ayrıca Çekya, İtalya ve Sırbistan ile de karşılaşacak. İşte, Milletler Ligi maçları ne zaman?



FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN?



A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'de son hafta karşılaşmalarına çıkıyor. İlk maçı Apeldoorn şehrinde Hollanda ile 9 Temmuz'da saat 21:30'da yapacak.



Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak aktarılacak.



A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI VNL TAKVİMİ



Milletler Ligi'nde Türkiye; Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırvistan ile oynayacak.



9 Temmuz 2025



21.30 Hollanda-Türkiye



11 Temmuz 2025



21.30 Çekya-Türkiye



12 Temmuz 2025



20.00 Türkiye-İtalya



13 Temmuz 2025



21.00 Sırbistan-Türkiye



Lig'de finaller de Polonya'nın Łódź kentindeki Atlas Arena'da 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.



MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU



1- İtalya 22 Puan

2- Polonya 21 Puan

3- Brezilya 20 Puan

4- Türkiye 19 Puan

5- Japonya 18 Puan

6- Çin 15 Puan

7- Almanya 14 Puan

8- ABD 11 Puan

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