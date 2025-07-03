Haber Tarihi: 03 Temmuz 2025 13:41 -
Güncelleme Tarihi:
03 Temmuz 2025 13:41
İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? (İlkokul 1 ve 5. sınıf kayıt dönemi)
Yeni dönem hazırlıkları şimdiden başladı. Özellikle çocukları ilkokul 1. sınıfa başlayacak olan veliler, kayıt sürecine dair detayları yakından takip ediyor. 2025–2026 eğitim öğretim yılı öncesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kayıt takvimi ve prosedürleri büyük merak konusu oldu. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor?
2025-2026 Eğitim Öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak e-Okul sisteminden yapılacak. İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak Ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.
Velilerimiz, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için yapılacak uyum eğitimleri tarihleri Bakanlığımız tarafından ilan edilince bu alanda yayınlanacaktır.
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı için, okulumuzun birinci sınıflarına öğrenci kayıtları; çocuklarımızın MERNİS bilgileri esas alınarak, herhangi bir başvuru olmaksızın, Bakanlığımız tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır
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