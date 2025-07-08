AÖL 3.dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgesi için tarih verdi

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yapılacak. Sınaca günler kala gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. AÖL sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.



AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖL sınav giriş belgesi 14 Temmuz 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.



Öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.



AÖL 3. DÖNEM (AÇIK LİSE) SINAV TAKVİMİ



1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.

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