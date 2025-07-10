ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde yer alan MetLife Stadyumu'nda oynanan maçı PSG 4-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6 ile 24. dakikalarda Fabian Ruiz, 9. dakikada Ousmane Dembele ve 87. dakikada Gonçalo Ramoskaydetti.
Fabian Ruiz, Asencio'nun hatasını affetmiyor! pic.twitter.com/2Nb2WPUVS7
— Sporxtv (@sporxtv) July 9, 2025
🔥PSG'nin acelesi var! Dembele ile fark 2! pic.twitter.com/f2PZ4RbFHT
— Sporxtv (@sporxtv) July 9, 2025
😯PSG, durmak nedir bilmiyor! pic.twitter.com/m32XttuzuZ
— Sporxtv (@sporxtv) July 9, 2025
Gonçalo Ramos, attığı gol sonrasında Diogo Jota'yı andı 🙏pic.twitter.com/BL4rGN8v1n
— Sporxtv (@sporxtv) July 9, 2025
Bu sonuçla birlikte PSG, finale uzanırken; Real Madrid ise turnuvaya veda etti.
ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI
Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı ve yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.
CARVAJAL, 9 AY SONRA DÖNDÜ
Real Madrid'de 6 Ekim 2024'te çapraz bağ sakatlığı yaşayan Dani Carvajal de bu maçla sahalara döndü.
🔶Dani Carjaval , PSG maçında 70. dakikada oyuna girdi.
📽️Sakatlık sebebiyle uzun zamandır oynamayan Carvajal, 9 ay sonra maça ilk maçına çıktı! pic.twitter.com/Sa0ZfOVa0i
— Sporxtv (@sporxtv) July 9, 2025
MODRIC, SON MAÇINA ÇIKTI
Daha önce sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağını duyuran Luka Modric, takımıyla son maçına çıktı.
🥹Bir mucize gerçekleşmezse Luka Modric, Real Madrid kariyerindeki son dakikalarını oynuyor. pic.twitter.com/SdRUUTom6Z
— Sporxtv (@sporxtv) July 9, 2025
Luka Modric'in Real Madrid kariyeri sona erdi💔
✨ 597 maç, 43 gol, 95 asist, 27 kupa pic.twitter.com/GFGzZ3QZiW
— Sporx (@sporx) July 9, 2025
FİNALDE RAKİP CHELSEA
PSG, finalde Fluminense'yi eleyen Chelsea ile karşılaşacak.
Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapılacak.