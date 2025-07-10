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PSG, Real Madrid'e kabus oldu ve finale çıktı!

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Paris Saint-Germain, Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

calendar 10 Temmuz 2025 00:01 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 00:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
PSG, Real Madrid'e kabus oldu ve finale çıktı!
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Paris Saint-Germain ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde yer alan MetLife Stadyumu'nda oynanan maçı PSG 4-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6 ile 24. dakikalarda Fabian Ruiz, 9. dakikada Ousmane Dembele ve 87. dakikada Gonçalo Ramoskaydetti.



Bu sonuçla birlikte PSG, finale uzanırken; Real Madrid ise turnuvaya veda etti.

ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı ve yerini Lucas Vazquez'e bıraktı. 



CARVAJAL, 9 AY SONRA DÖNDÜ 

Real Madrid'de 6 Ekim 2024'te çapraz bağ sakatlığı yaşayan Dani Carvajal de bu maçla sahalara döndü.


MODRIC, SON MAÇINA ÇIKTI

Daha önce sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağını duyuran Luka Modric, takımıyla son maçına çıktı.



FİNALDE RAKİP CHELSEA 

PSG, finalde Fluminense'yi eleyen Chelsea ile karşılaşacak.

Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapılacak.

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