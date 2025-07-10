🔥PSG'nin acelesi var! Dembele ile fark 2! pic.twitter.com/f2PZ4RbFHT



— Sporxtv (@sporxtv) July 9, 2025

Gonçalo Ramos, attığı gol sonrasında Diogo Jota'yı andı 🙏pic.twitter.com/BL4rGN8v1n



— Sporxtv (@sporxtv) July 9, 2025

🔶Dani Carjaval , PSG maçında 70. dakikada oyuna girdi.



📽️Sakatlık sebebiyle uzun zamandır oynamayan Carvajal, 9 ay sonra maça ilk maçına çıktı! pic.twitter.com/Sa0ZfOVa0i



— Sporxtv (@sporxtv) July 9, 2025

🥹Bir mucize gerçekleşmezse Luka Modric, Real Madrid kariyerindeki son dakikalarını oynuyor. pic.twitter.com/SdRUUTom6Z



— Sporxtv (@sporxtv) July 9, 2025

Luka Modric'in Real Madrid kariyeri sona erdi💔



✨ 597 maç, 43 gol, 95 asist, 27 kupa pic.twitter.com/GFGzZ3QZiW



— Sporx (@sporx) July 9, 2025

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Paris Saint-Germain ile Real Madrid kozlarını paylaştı.ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde yer alan MetLife Stadyumu'nda oynanan maçı PSG 4-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6 ile 24. dakikalarda9. dakikadave 87. dakikadakaydetti.Bu sonuçla birlikte PSG, finale uzanırken; Real Madrid ise turnuvaya veda etti.Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı ve yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.Real Madrid'de 6 Ekim 2024'te çapraz bağ sakatlığı yaşayan Dani Carvajal de bu maçla sahalara döndü.Daha önce sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağını duyuran Luka Modric, takımıyla son maçına çıktı.PSG, finalde Fluminense'yi eleyen Chelsea ile karşılaşacak.Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapılacak.