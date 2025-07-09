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Hacıosmanoğlu'ndan tedavi gören askerlere ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, metan gazından etkilenen askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

calendar 09 Temmuz 2025 23:34
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Hacıosmanoğlu'ndan tedavi gören askerlere ziyaret
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenen askerleri tedavi gördükleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında askerlerin sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Hacıosmanoğlu, tedavi süreci devam eden askerlerle yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve kendileriyle sohbet etti.

Ziyarette Hacıosmanoğlu'na, hastanenin başhekimi Prof. Dr. Hanefi Cem Gül ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de eşlik etti.

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