Çocuğum hangi okula gidecek? (Adresi dayalı okul sorgulama)

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken, ilkokula başlayacak çocukların velileri "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), bu soruya yanıt olması için adrese dayalı kayıt sistemi üzerinden hangi okulun kayıt bölgesine dahil olduğunuzu gösteren ekranı her yıl erişime açıyor.

Çocuğunuzun hangi okula gideceği, yani adrese dayalı olarak hangi ilkokula veya ortaokula yerleşeceği, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından genellikle ağustos ayında açıklanır.

İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak Ağustos ayının ortalarında gerçekleştirilecek.

Veliler, e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak çocuklarının ikamet adresine göre hangi ilkokula kayıt hakkı kazandığını öğrenebiliyor. Sistem, öğrencinin bulunduğu mahalle ve nüfus kayıt bilgilerine göre en yakın okulu otomatik olarak gösteriyor.

Adrese göre kayıt sistemi sayesinde okulların kontenjan durumu, kayıt bölgesi ve yerleşim bilgileri dikkate alınıyor. Velilerin ayrıca ikamet adreslerinde değişiklik yapmaları durumunda kayıt bölgesinin de değişebileceğini unutmamaları gerekiyor.