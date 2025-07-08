Haber Tarihi: 08 Temmuz 2025 17:01 -
Güncelleme Tarihi:
08 Temmuz 2025 17:01
Çocuğum hangi okula gidecek? (Adresi dayalı okul sorgulama)
2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin en çok merak ettiği konuların başında "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusu geliyor. Millî Eğitim Bakanlığı, adrese dayalı yerleştirme sistemi kapsamında, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarına yapılacak kayıtlar için e-Okul Kayıt Sorgulama Sistemi'ni erişime açıyor. Veliler, bu uygulama sayesinde çocuklarının gideceği okulu öğrenebiliyor. Peki, adresi dayalı okul ne zaman belli olur?
Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken, ilkokula başlayacak çocukların velileri "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), bu soruya yanıt olması için adrese dayalı kayıt sistemi üzerinden hangi okulun kayıt bölgesine dahil olduğunuzu gösteren ekranı her yıl erişime açıyor.
ADRESE DAYALI OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Çocuğunuzun hangi okula gideceği, yani adrese dayalı olarak hangi ilkokula veya ortaokula yerleşeceği, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından genellikle ağustos ayında açıklanır.
İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak Ağustos ayının ortalarında gerçekleştirilecek.
ADRESE GÖRE KAYIT OKULU SORGULAMA
Veliler, e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak çocuklarının ikamet adresine göre hangi ilkokula kayıt hakkı kazandığını öğrenebiliyor. Sistem, öğrencinin bulunduğu mahalle ve nüfus kayıt bilgilerine göre en yakın okulu otomatik olarak gösteriyor.
Adrese göre kayıt sistemi sayesinde okulların kontenjan durumu, kayıt bölgesi ve yerleşim bilgileri dikkate alınıyor. Velilerin ayrıca ikamet adreslerinde değişiklik yapmaları durumunda kayıt bölgesinin de değişebileceğini unutmamaları gerekiyor.
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