Haber Tarihi: 09 Temmuz 2025 12:31 - Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 12:31

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak

2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gözler, ön eleme aşamasındaki kura çekimine çevrildi. Sarı-lacivertli temsilcimizin Devler Ligi'ndeki macerası için kritik viraj olan kura çekimiyle birlikte Avrupa serüveninde rakipleri de netleşmeye başlayacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe'nin rakipleri hangi takımlar olacak merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak
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Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan grup aşamasından katılamayan temsilcimiz, Avrupa yolculuğuna 3. ön eleme turundan başlayacak. Bu aşamada başarılı olması halinde play-off turuna yükselecek olan Fenerbahçe, gruplara kalmak için toplamda iki eşleşmeyi geçmek zorunda. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni öncesinde kritik kura çekimi için geri sayım başladı. UEFA'nın resmi açıklamasına göre 3. ön eleme turu kura çekimi 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon şehrinde yapılacak.

Kura çekimi Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan grup aşamasından katılamayan Fenerbahçe'nin Avrupa'daki ilk rakibini belirleyecek. Sarı-lacivertli ekip, bu turu geçmesi halinde play-off etabına yükselerek gruplara kalma mücadelesine devam edecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, 3. ön eleme turuna katılacağı için doğrudan güçlü rakiplerle karşılaşma ihtimali bulunuyor. UEFA'nın belirlediği eşleşmelere göre sarı-lacivertlilerin karşısına çıkabilecek takımlar arasında Benfica, Rangers, Club Brugge ve Feyenoord yer alıyor.
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