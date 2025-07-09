Haber Tarihi: 09 Temmuz 2025 10:15 - Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 10:15

Spotify kapanacak mı? 2025 Spotify kapatılacak mı?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcının vazgeçilmezi olan dijital müzik platformu Spotify, Rekabet Kurumu'nun başlattığı inceleme ile gündem oldu. Peki, Spotify kapanıyor mu? Spotify kapatılacak mı?

Spotify kapanacak mı? 2025 Spotify kapatılacak mı?
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Rekabet Kurumu, 28 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, Spotify'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin rekabet kurallarına uygunluğunu sorgulamak amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Peki, Spotify kapanıyor mu? Spotify kapatılacak mı?

SPOTİFY KAPANIYOR MU, KAPATILACAK MI?

Rekabet Kurulu, dijital müzik platformu Spotify hakkında inceleme başlattı. Soruşturma, şirketin Türkiye'deki strateji ve politikalarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülüyor. İnceleme kapsamında Spotify'ın, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı, müzik içeriğine yönelik hak sahiplerinin platformdaki erişimlerinin sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı ve sanatçılar arasında platformda görünürlük açısından ayrımcılık yapılıp yapılmadığı değerlendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Spotify'deki içeriklerin uzun süredir yakından takip edildiğini, kamuoyunun ve sanat dünyasının hassasiyetleri doğrultusunda gerekli uyarıların yapıldığını bildirdi.

SPOTİFY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Spotify platformu tarafından, yayımlanan bazı içerikler nedeniyle Rekabet Kurulunun başlattığı incelemeye ilişkin açıklama yapıldı.

İşbirliğine açık olunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Rekabet Kurulunun başlattığı incelemeden haberdarız. İnceleme kapsamında işbirliği yapıyor, süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız. Spotify olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz, ancak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşamada daha fazla yorum yapamıyoruz.
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