Almeria evinde Cadiz'e gol oldu yağdı

LaLiga'nın 38. ve son haftasında Almeria ile Cadiz karşı karşıya geldi. Almeria konuk ettiği Cadiz'i 6-1 mağlup etti.



Almeria'ya galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Gonzalo Melero, 51 ve 86. dakikalarda Sergio Arribas, 57. dakikada Joseba Zaldúa ve 65 ve 71. dakikalarda Luis Javier Suárez, Cadiz'in golünü 30. dakikada Brian Ocampo kaydetti.



Daha önceden küme düşmesi kesinleşmiş olan Almeria bu galibiyetle puanını 21'e yükseltip 19. sırada yer alırken, Cadiz de 33 puanla 18. sırada kaldı ve küme düşen son takım oldu.





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