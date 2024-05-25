Stat:Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Ergin Gözütok, Hakan Karabalcık



VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare (Dk. 85 Salih Dursun), Biraschi, Koray Günter, Emir Tintiş (Dk. 46 Levent Mercan), Adnan Uğur, Paoletti, Can Keleş (Dk. 66 Lasagna), Teklic (Dk. 66 Eysseric), Mendes, Markao (Dk. 66 Güven Yalçın)



Yılport Samsunspor: Szumski, Mustafa Tan (Dk. 62 Ntcham), Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Bola, Bennasser, Tait (Dk. 62 Dimata), Holse (Dk. 75 Schindler), Raman (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 46 Fofana), Ercan Kara



Goller: Dk. 42 Markao, Dk. 50 Mendes, Dk. 90+2 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 57 Soner Aydoğdu (Yılport Samsunspor)



Kırmızı kart: Dk. 72 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 15 Teklic, Dk. 70 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 39 Mustafa Tan (Yılport Samsunspor)





Trendyol Süper Lig'in son haftasında küme düşen Fatih Karagümrük, Samsunspor ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Karagümrük 3-1 kazandı.Ev sahibi ekibin gollerini 42. dakikada Markao, 50. dakikada Ryan Mendes ve 90+2. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Samsunspor'un tek golü Soner Aydoğdu'dan geldi.Samsunspor'da Yunus Emre Çift, 72. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü.Fatih Karagümrük'te Güven Yalçın'ın 85. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Küme düşmesi kesinleşen Tolunay Kafkas'ın öğrencileri bu sonuçla ligi 40 puanla tamamladı. Bir iddiası olmayan Samsunspor ise 43 puanla sezonu kapattı.18. dakikada ceza sahasının sol çaprazdan Mendes'in ortasında, altıpas içinde Paoletti'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.64. dakikada soldan ceza sahasına giren Fofana'nın pasında, altıpas içinde müsait durumda göğsüyle topa dokunan Ercan Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.78. dakikada Soner Aydoğdu'nun soldan pasında ceza sahası içinde topu iyi kontrol eden Fofana'nın uzak direğe plase vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.