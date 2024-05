Final Four: Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı canlı izle

Avrupa'nın en prestijli basketbol turnuvası EuroLeague'in Final Four etabında heyecan doruk noktasına çıkıyor. Basketbolseverler, Köln, Lanxess Arena'da oynanacak yarı final maçlarında nefes kesici mücadelelere şahit olacak.Maç, S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak.Ayrıca, birçok dijital platformda da maçın canlı yayını takip edilebilecek.Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Final Four ilk maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos karşılaşacak.24 Mayıs Cuma günü (bu akşam) saat 19.00'da Almanya'nın Berlin kentindeki Über Arena'da oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek Fenerbahçe Beko, organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için parkeye çıkacak.Almanya'nın başkenti Berlin'de bu akşam başlayacak organizasyonda Türkiye'den Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ve Yunanistan'dan da Panathinaikos ile Olympiakos takımları şampiyonluk mücadelesi verecek.1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 18. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından sonra altıncı kez Dörtlü Final'de yer alacak.2017 yılında kupayı İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, bu başarıyı tekrar etmeye çalışacak.Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 20 galibiyetle 6. sırada tamamladı.Sarı-lacivertli ekip 14 kez rakiplerine kaybetti. İlk 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis'le yollarını ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaştıktan sonra çıkışa geçerek play-off oynama hakkı kazandı.Play-off turunda normal sezonu 3. sırada tamamlayan Fransa temsilcisi AS Monaco ile eşleşen Fenerbahçe Beko, ilk 2 maçı deplasmanda oynadı. Fransa'daki ilk maçı 95-91 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçtan 93-88 mağlup ayrıldı.İstanbul'da oynanan üçüncü maçı taraftarının önünde 89-78 kazanarak seride durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe Beko, dördüncü maçı iç sahada 65-62 kaybetti.Fransa'da oynanan serinin beşinci maçında uzatmalarda rakibini 80-79 yenmeyi başaran Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, play-off'ta beşinci maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti.Fenerbahçe Beko'da bu sezon ALBA Berlin karşısında attığı 50 sayıyla rekor kıran Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ilk 5'ine seçildi.Bu sezon sarı-lacivertli forma altında çıktığı maçlarda 492 sayı atan ABD'li basketbolcu; Real Madrid'den Favundo Campazzo, normal sezonun da en değerli oyuncusu (MVP) seçilen AS Monaco'dan Mike James, Panathinaikos'tan Mathias Lessort ve Kendrick Nunn'la birlikte ilk 5'teki yerini aldı.