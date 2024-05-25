Beşiktaş, taraftarıyla buluştu

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş , taraftarıyla Beşiktaş semtinde buluştu. Açıklamaları canlı aktardık.Hasan Arat: "Çok güzel, söz vermiştik. Taraftarlarımıza kupa çarşıya gelecek diye söz vermiştik. Bence sporcularımızla konuşmanız daha doğru olur.""Bir sezonun bütün talihsizliklerini bir maç üzerinden telafi ettik diyebilirim. Oyuncularımı tebrik ediyorum, müthiş oynadılar. Çok öz güvenli oynadılar. Onlar da çok ezilmişti, çok kötü geçen bir sezon. Beşiktaş'a, oyuncularımıza, hiçbirimize yakışmayan bir sezon. Oynanan iyi oyun, Musrati'nin son golü atması, oyuncularımızın isteği ve coşkusu. Hedefimiz büyük tabii ki bizim hedefimiz bu değil. İnşallah önümüzdeki yıllarda hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyeceğiz.""Yurt dışından çok ciddi yayınlar yapıldı ve Beşiktaş taraftarı tüm dünyaya ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Çok güzeldi, mükemmeldi... Yıllar boyu unutulmayacak bir şeydi. Şimdi Ağaçlı Yol'da olmamız çok önemli, bu yolun Beşiktaşlıların yolu biliyorsunuz. Size söz verdik ve sporcularımız sözlerini tuttu. Kupayı getirdik, hepinize teşekkür ediyorum. En büyük Beşiktaş!""Yol bitmez başkanım, biz hep yoldayız.""Allah bitirmesin.": "Amin.""1994-95 sezonunda Beşiktaş'a transfer olmuştum ve o sezon şampiyonluk yaşamıştım. 30 yıl sonra Beşiktaş'ın başında kupa kazandım, bu benim için çok ayrı bir duygu. Anlatılmaz bir duygu, sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyuz. Son dakikalarda kazanmak bizim geleneğimizde vardır, 2-3 haftadır bunu başarıyor oyuncularımız. Sonuna kadar bırakmayan bir oyuncu topluluğu oluşturduk. Hemen hemen tüm birimlerde çalıştım, yüce rabbim kupayı da nasip etti.""Kupa kazanmış bir takımla birlikte taraftarımıza doğru ilerlemek çok keyifli. Beşiktaş'a yakışıyor. Daha sezon bitmeden kupamızı aldık. Bu hafta şampiyonluk kupası verilecek ama biz erken davranıp kupayı kaptık."

-Serdar Topraktepe: "100. yılda şampiyon olduğumuzda Feyyaz Hocam benim hocalığımı yapmıştı."





-Feyyaz Uçar: "Serdar, 100. yılda talebimizdi ben Mircea Lucescu ile çalışırken. Yine yıllar sonra kupayı kaldırmayı nasip etti Allah."





-Okay Karacan: "Uğurlu ikili diyebilir miyiz sizin için?"





-Feyyaz Uçar: "Bakalım, hayırlısı. İnşallah devam eder."





''NECİP UYSAL DA EFSANE OLDU''





Feyyaz Uçar: "Beşiktaş'ın yetiştirdiği değerler, camiada çok önemlidir. İnşallah bu efsane olayı devam edecek. Bugün bana göre Necip de bir efsane olmuştur. Uzun yıllardır formamızı giyiyor."





''BEŞİKTAŞ'I ÇOK SEVİYORUM''





Ernest Muçi: "Benim buradaki ilk kupam, bütün taraftarlarımızı burada görmekten çok mutluyum. Onlara hak ettikleri kupayı verebildiğimiz için çok mutluyum, sezonu kupayla kapatmak çok önemliydi. Şimdi dinlenip yeni sezon başlayacağız. Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum."



SORU: "Beşiktaş taraftarları Türkçe konuşmanı çok seviyor."



-Jonas Svensson: "Eyvallah."



''SİZE HEDİYE ETMEK İSTİYORDUK''



Necip Uysal: "Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bu sene sizi çok üzdük, bunun farkındayız ama bu kupayı size hediye etmek istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz."



''DAHA İYİSİNİ HAK EDİYORSUNUZ''



Mert Günok: "Bu sene sizi çok üzdük, birçok röportajda özür dilemek durumunda kaldık. Bunun için tekrar özür diliyoruz buradan. Bu kupayı size getirerek bir nebze de olsa bu kötü gidişatı durdurmak istedik. Siz daha iyisini hak ediyorsunuz, en büyük Beşiktaş!"



''HERKESE ÇOK TEŞEKKÜRLER''



Semih Kılıçsoy: "Ağabeylerimin de dediği gibi bu sene istediğimiz gibi sonuçlar alamadık. Elimizde bu kupa vardı, bunu da size hediye etmek istiyorduk. Herkese çok teşekkürler."



-Hüseyin Yücel: "Necip, hazır bu kupayı almışken Süper Kupa için de söz alabilir miyiz?"



-Necip Uysal: "İnşallah."



-Hüseyin Yücel: "İnşallah, maşallah yok..."



-Necip Uysal: "Bu kupa için de söz vermiştik, tabii ki o kupa için de söz veriyoruz."



''AYNI KUTLAMAYI YAPACAĞIZ''



Ernest Muçi: "Bu benim ilk kupam, kazandığımız için çok mutluyum. Gelecek sezon burada aynı kutlamayı yapacağımıza söz veriyorum."



Al-Musrati: "Attığım gol harika bir his yarattı. Unutulmazdı."



Jackson Muleka: "Harika bir atmosferdi, herkese teşekkür ediyorum."



Gedson Fernandes: "Burada bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum, bizim için harika bir gün."



Jonas Svensson: "Destek için çok teşekkürler. Bu kupayı beraber kazandık, o yüzden çok teşekkürler."



TARAFTARDAN HASAN ARAT'A YILDIZ ÇAĞRISI



Beşiktaş taraftarlarından Hasan Arat'a:



"Başkan bize Mourinho getir!"



"Taraftar şaşırdı, Lewandowski istiyor!"



