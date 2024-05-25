Girona sezonu gol şovla bitirdi!

La Liga'nın 38 ve son haftasında Girona, evinde Granada'yı 7-0 mağlup etti ve sezonu 3. sırada tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Girona sezonu gol şovla bitirdi!
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25 Mayıs 2024 00:13
Son güncelleme 25 Mayıs 2024 00:33
La Liga'nın 38 ve son haftasında Girona ile Granada karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Girona, sahasında 7-0 kazandı. 

Girona'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Eric Garcia, 33 ve 54. dakikada Tsygankov, 44, 75 ve 90. dakikada Dovbyk ve 78. dakikada Stuani kaydetti. 


Granada'da Pellistri, karşılaşmanın 61. dakikasında kırmızı kart gördü. 

Bu sonuçla birlikte puanını 81 yapan Girona, sezonu üçüncü tamamlayarak Devler Ligi biletini kaptı. Granada ise 21 puanla lige veda etti. 

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