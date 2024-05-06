Karşıyaka'dan gidenler şampiyon oldu

TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk trenini kaçırdıktan sonra Play-Off'a ilk turda veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka, üst üste 7'nci sezonda da bu ligde yer alacak olmanın üzüntüsünü yaşarken, geçen yıllarda yeşil-kırmızılı formayı terleten isimler gittikleri takımlarda mutlu sona ulaştı.



Son yıllarda Karşıyaka formasını giyen 6 futbolcu bu sezon oynadıkları takımlarda şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Takımın en önemli gol ayağıyken devre arasında mutsuz olduğu için ayrılmak isteyip 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Kepezspor'a satılan Emre Gemici, geçen sezon Karşıyaka'da görev yapan Onur Kolay'la birlikte yeni takımını şampiyon yaptı. Emre, yarım sezonda attığı 16 golle grupta gol kralı da oldu.



Yine geçen sezon devre arasında bonservisle alınarak sezon başında TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Amed Sportif'e satılan Yılmaz Ceylan, şampiyonlukla 1'inci Lig'e çıkmanın sevincini yaşadı. Yeşil-kırmızılıların altyapısından yetişip 2.5 sezon önce ayrılan Harun Atalay, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Adana 1954'le şampiyonluğa ulaştı. 2014'te giydiği Karşıyaka formasını geçen sezonun son haftalarında sırtından çıkararak Bölgesel Amatör Lig ekibi Yozgat Belediyesi Bozokspor'a transfer olan Mustafa Aşan ve aynı kulübe giden Mustafa Değirmenci, maratonu şampiyonlukla noktaladı. İki oyuncunun forma giydiği Yozgat ekibi BAL 12'nci Grup'ta şampiyon olarak TFF 3'üncü Lig'e çıktı.





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