Abdullah Avcı: ''Bunu telafi edin!''

Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında 10 kişi kalmasına rağmen Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Trabzonspor, çarşamba günü İstanbul'da da kazanıp adını finale yazdırmak istiyor.
Beraberlik de Bordo-Mavililer'e yetiyor. Abdullah Avcı'nın oyuncularıyla görüşme gerçekleştirerek uyarılar yaptığı öğrenildi.
Soyunma odasında sert bir konuşma yapan Avcı'nın, ''Kaybetmek bu işte var. Ama mücadele etmemek olmaz. Hepimiz gereken dersi çıkartacağız, neyi yanlış yaptık düşüneceğiz ve düzelteceğiz. Şimdi sırada kupa maçı var. Çok önemli. Çarşamba günü daha konsantre bir takım ve daha güçlü oyun görmek istiyorum. Kupada bunu telafi edin. Trabzonspor'a yakışan mücadeleyi gösterin. Bu oyun ciddiyetsizliği affetmez'' dediği öğrenildi.
Beraberlik de Bordo-Mavililer'e yetiyor. Abdullah Avcı'nın oyuncularıyla görüşme gerçekleştirerek uyarılar yaptığı öğrenildi.
Soyunma odasında sert bir konuşma yapan Avcı'nın, ''Kaybetmek bu işte var. Ama mücadele etmemek olmaz. Hepimiz gereken dersi çıkartacağız, neyi yanlış yaptık düşüneceğiz ve düzelteceğiz. Şimdi sırada kupa maçı var. Çok önemli. Çarşamba günü daha konsantre bir takım ve daha güçlü oyun görmek istiyorum. Kupada bunu telafi edin. Trabzonspor'a yakışan mücadeleyi gösterin. Bu oyun ciddiyetsizliği affetmez'' dediği öğrenildi.
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