Dallas Mavericks koçu Jason Kidd'in, takımıyla kontratını uzatmasının beklendiği bildirildi.



NBA muhabiri Marc Stein, The Stein Line'da Mavericks'in bu yıl playoffların ikinci turuna yükselmesinin ardından, Kidd'in bu durumdan sözleşmesini uzatarak faydalanabileceğini söyledi.



Stein, Los Angeles Lakers'ın Kidd'e talip olduğu yönünde söylentiler bulunduğunu ancak Los Angeles ekibinin eski koç Darvin Ham'in yerine Kidd'i takip edebileceği yönündeki tüm beklentilerden vazgeçmiş olduğunu sözlerine ekledi.



Kidd, görev yaptığı üç yıl boyunca Mavericks'i iki sezonda 50 galibiyete taşımıştı.



Geçen yıl playoffları kaçıran Mavs, Oklahoma City Thunder ile karşılaşacağı playoff ikinci turunda, Batı Konferansı Finallerine tekrar yükselme şansı yakalayacak.





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