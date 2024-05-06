Beşiktaş'a kupa öncesi müjdeli haber

Beşiktaş bu sezon en büyük hedef olarak belirlediği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı MKE Ankaragücü'yle yarı final rövanş maçına çıkacak. Zorlu mücadele öncesinde Kara Kartal'a müjdeli haberler de geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'a kupa öncesi müjdeli haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2024 08:54
Son güncelleme 06 Mayıs 2024 08:58
Ligde kötü bir sezon geçiren ve en büyük hedefini Türkiye Kupası olarak belirleyen Beşiktaş, yarı final rövanş maçında salı günü Ankaragücü ile karşılaşacak.

Yarı finalin ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta tek hedef, kendi sahasında oynayacağı maçı kazanarak finale yükselmek.

OYNAMALARINA ENGEL YOK

Bu kritik maç öncesinde Beşiktaş'ta sakat oyuncuların durumları merak ediliyor. Beşiktaş'ta son Çaykur Rizespor maçında, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes sakatlıklarından dolayı forma giyememişti. Her iki oyuncunun da Ankaragücü maçında oynamalarına engel bir durumlarının bulunmadığı, Serdar Topraktepe'nin görev vermesi halinde takımdaki yerlerini alabilecekleri öğrenildi.

MUSRATI VE SEMİH DE VAR

Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan ve Çaykur Rizespor maçında takımdan ayrı kalan Al-Musrati ise 2 maçlık cezasını lig maçlarında çekeceği için Ankaragücü maçında forma giyebilecek. Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Semih Kılıçsoy ile cezasını hafta sonu ligde oynanacak olan Alanyaspor maçında çekeceği için Ankaragücü karşısında takımdaki yerini alabilecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery