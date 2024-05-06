Merkezefendi'de Aktaş değerlendirme yaptı

Basketbol Süper Ligi'nde sezonu evinde Bahçeşehir Koleji galibiyetiyle kapatan Merkezefendi Belediyesi Basket'te antrenör Zafer Aktaş, "Ayrılanlar ve sakatlıklar olmasa Play-Off'a kalabilirdik" dedi.



Türkiye Basketbol Ligi'nden beri başında olduğu Denizli ekibini Süper Lig'deki üçüncü sezonunda da kümede tutmayı başaran Zafer Aktaş, "Avrupa'nın en zor ligi olan Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak adına yola çıkarken koyduğumuz hedefimizi 3'üncü sezonun sonunda da başarıyla gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyum. Galibiyet rekorumuzu tazeleyerek bitirdiğimiz ve Daniel Oturu, Moses Wright ve Richard Lomasz'ı bonservis ile Euroleague'e gönderdiğimiz sezonda çok önemli oyuncularımızın sakatlıkları ve yaşadığımız şanssızlıklar olmasa Play-Off yarışına katılmak bile mümkün olabilirdi" diye konuştu.



Aktaş, "Bütçemize oranla Süper Lig'de yakaladığımız devamlılık başlı başına büyük bir başarı olsa da bunun yanına oynadığı basketbol ile takdir toplayan, bu kadar kısa sürede Euroleague'in önemli oyuncu kaynaklarından biri haline gelen, uluslararası örneklerde olduğu gibi ihraç ettiğimiz oyuncularla kulübe gelir yaratan ve BSL'de Denizli'yi oynaması en zor deplasmanlardan biri haline getiren bir noktaya ulaşmak taraftarlarımızın desteklemekten ve heyecanın bir parçası olmaktan gurur duyduğu bir tablo olarak karşımızda duruyor. Tüm Denizli halkına, başkanlarımıza, yönetimimize, başta Yukatel tüm sponsorlarımıza teşekkürlerimi sunarken tüm idari ve teknik kadromuzu başarılı geçen sezonumuz için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.





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