Sivasspor'un ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 6-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'un ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
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06 Mayıs 2024 13:35
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 6-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Ligde son olarak 30. haftada deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 4-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Sivas temsilcisi, 31. haftada evinde VavaCars Fatih Karagümrük maçını 1-0 kazanarak yenilmezlik serisini başlattı.

Ligin 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, 33. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 34. haftasında ise evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Ligin 35. haftasında dün deplasmanda Galatasaray'a 6-1 mağlup olan kırmızı-beyazlıların 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivasspor, ligin 36. haftasında evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.  

 
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