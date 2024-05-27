Fernando Muslera: "Galatasaray kupa kazanır!"

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Konyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera: 'Galatasaray kupa kazanır!'
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26 Mayıs 2024 22:08
Son güncelleme 27 Mayıs 2024 01:10
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederekn 24. şampiyonluğu kazanan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın maç değil kupa kazandığını söyleyen Fernando Muslera, "Aileme selam gönderiyorum, Uruguay'dalar. Galatasaray taraftarı kutlamalara başladı ülkenin, dünyanın her yerinde. Onlara da selamlar. Burada 17 tane kupa kazandım. Galatasaray kupa kazanır, maç değil. 13 sezonda 17 kupa, 17 tane kupa. Net olsun!" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta yenildikleri Fenerbahçe maçına da değinen Muslera, "Geçen hafta en iyi seviyemizde değildik ve maçı kaybettik. Tabi ki bu sezonun tamamını etkileyecek bir şey değildi. Sezonu tek bir maç kazandırmaz. Tekrar şampiyonluk için ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. İcardi'yi tebrik ediyorum, gol kralı oldu. Şampiyonluk, Galatasaray taraftarına kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Hep beraber çalışarak şampiyon olduklarını söyleyen Fernando Muslera şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Takım arkadaşlarımı, başkanımı, Okan Hocamı, teknik ekibimi tebrik ediyorum. Haziranda yolculuğa başladık ve gün sonunda hep beraber şampiyon olduk. Herkese tebrikler!" 

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