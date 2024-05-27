Fernando Muslera: 'Galatasaray kupa kazanır!'

Geçen hafta yenildikleri Fenerbahçe maçına da değinen Muslera, "Geçen hafta en iyi seviyemizde değildik ve maçı kaybettik. Tabi ki bu sezonun tamamını etkileyecek bir şey değildi. Sezonu tek bir maç kazandırmaz. Tekrar şampiyonluk için ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. İcardi'yi tebrik ediyorum, gol kralı oldu. Şampiyonluk, Galatasaray taraftarına kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederekn 24. şampiyonluğu kazanan Galatasaray 'da kaptan Fernando Muslera karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.Galatasaray'ın maç değil kupa kazandığını söyleyen Fernando Muslera,ifadelerini kullandı.Hep beraber çalışarak şampiyon olduklarını söyleyen Fernando Muslera şu sözlerle cümlelerini noktaladı: