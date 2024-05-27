Süper Lig'de son hafta maçında kümede kalma savaşı veren Ankaragücü, Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Maçta iki kez öne geçen Ankaragücü skoru koruyamadı ve 4-2 kaybetti. Bu sonucun ardından Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başkent ekibi küme düştü.
Ankaragücü'nün 25. dakikada penaltıdan Anastasios Chatzigiovannis'in attığı gole öne geçti. Trabzonspor maçın 63. dakikasında Edin Visca ile durumu 1-1 yaptı.
Kazanmaya ihtiyacı olan Ankaragücü 78. dakikada Ali Sowe ile 2-1 öne geçti. Trabzonspor 87. ve 90. dakikada Enis Destan'ın attığı gollerle 3-2 öne geçmeyi başardı. Enis Destan 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi. Bordo-mavililer 4-2'lik skorla galibiyete ulaştı.
Ankaragücü 40 puanda kaldı ve Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardından küme düşen dördüncü takım oldu.
Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu 67 puanla üçüncü sırada bitirdi.
6. KEZ KÜME DÜŞTÜ
Son dakikalarda Enis Destan'ın gollerine engel olamayan MKE Ankaragücü, sahadan 4-2 yenik ayrıldı ve 6. kez küme düşme üzüntüsü yaşadı.
LİGDE EN FAZLA YER ALAN 4. TAKIMDI
MKE Ankaragücü, 66 yıllık lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla mücadele eden takımdı.
Toplam 54 kez Süper Lig'de yer alan sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978, 2011-2012, 2020-2021'den sonra 2023-2024 sezonunda da küme düşmekten kurtulamadı. 2019-2020 sezonunda ise Süper Lig'i son sırada tamamlayan başkent ekibi, Türkiye Futbol Federasyonunun, Kovid-19 salgını nedeniyle küme düşmeyi kaldırmasıyla lige tutunmuştu.
TRABZONSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK!
Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Trabzonspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 6 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında 11'de oynayan oyunculardan Uğurcan Çakır, Mendy, Onuachu, Denswil, Visca, Fountas Ankaragücü maçı 11'inde yer almadılar. Bu oyuncuların yerine Taha Tepe, Baniya, Benkovic, Trezeguet, Pepe ve Enis Destan, forma giydi.
Beşiktaş maçında 11'de oynayan oyunculardan Visca ve Fountas yedek kulübesinde yer alırken diğerleri maç kadrosunda bulunmadı.
Uğurcan Çakır ve Mendy kart cezaları, Onuachu da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken ısınırken sakatlanan stoper Denswil'in yerine 11'e Benkovic, dahil edildi.
TRABZONSPORLULAR İZLEYEMEDİ!
Trabzonspor, ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta aldığı 4 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftar desteğini bu maçta da arkasında bulamadı.
Cezasının ilkini EMS Yapı Sivaspor, ikincisini Gaziantep FK, üçüncüsünü İstanbulspor maçında çeken bordo-mavililerin cezası Ankaragücü maçıyla sona erdi.
MKE Ankaragücü taraftarları ise takımlarının ligden düşmeme mücadelesinde kendilerine ayrılan tribününün büyük bölümünü doldurarak, sarı-lacivertli ekibe destek verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Bardhi'nin ceza yayı gerisinden kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla yanından auta çıktı.
22. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Saponara'nın orta alandan pasında ceza alanı içinde Chatzigiovanis, Baniya tarafından düşürülünce maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
25. dakikada Chatzigiovanis, kullandığı sert penaltı atışında topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağ köşesinden filelere göndererek konuk takımı öne geçirdi: 1-0.
31. dakikada Flips'in sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde arka direkte yükselen Atakan Çankaya'nın kafa vuruşunda, kaleci Muhammet Taha Tepe topu kornere çeldi.
45+2. dakikada Pepe'nin kullandığı etkili serbest atışta, top direğin hemen yanından auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Saponara'nın ceza yayı gerisinden sert şutunda, top üst direkten döndü.
63. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Visca gelişine bir vuruşla topu kaleci Bahadır Güngördü'nün sağından filelere gönderdi: 1-1.
71. dakikada Meunier'in pasında, kaleci Bahadır Güngördü, Visca'dan önce davranarak tehkileyi önledi.
78. dakikada MKE Ankaragücü, tekrar öne geçti. Flips'in sağ taraftan kullandığı korner atışında, Mujakic'in ceza sahası içerisinden arka direğe doğru kafa ile aşırttığı topu Ali Sowe, altıpas içerisinde savunmadan önce dokunarak filelerle buluşturdu: 1-2.
88. dakikada Trabzonspor, bir kez daha beraberliği sağladı. Sağ taraftan Arif Boşluk'un pasında, yakın mesafeden Enis Destan'ın şutunda, top kaleci Bahadır Güngördü'nün sağından filelere gitti: 2-2.
90+1. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sağ taraftan ceza alanına giren Pepe'nin pasında, yakın mesafeden Enis Destan topu filelere gönderdi: 3-2.
90+5. dakikada Umut Bozok, ceza alanı içinde Ali Kaan Güneren tarafından düşürülünce maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Enis Destan, topu kaleci Bahadır Güngördü'nün solundan filelere göndererek kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2.
Ankaragücü'nün 25. dakikada penaltıdan Anastasios Chatzigiovannis'in attığı gole öne geçti. Trabzonspor maçın 63. dakikasında Edin Visca ile durumu 1-1 yaptı.
Kazanmaya ihtiyacı olan Ankaragücü 78. dakikada Ali Sowe ile 2-1 öne geçti. Trabzonspor 87. ve 90. dakikada Enis Destan'ın attığı gollerle 3-2 öne geçmeyi başardı. Enis Destan 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi. Bordo-mavililer 4-2'lik skorla galibiyete ulaştı.
Ankaragücü 40 puanda kaldı ve Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardından küme düşen dördüncü takım oldu.
Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu 67 puanla üçüncü sırada bitirdi.
6. KEZ KÜME DÜŞTÜ
Son dakikalarda Enis Destan'ın gollerine engel olamayan MKE Ankaragücü, sahadan 4-2 yenik ayrıldı ve 6. kez küme düşme üzüntüsü yaşadı.
LİGDE EN FAZLA YER ALAN 4. TAKIMDI
MKE Ankaragücü, 66 yıllık lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla mücadele eden takımdı.
Toplam 54 kez Süper Lig'de yer alan sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978, 2011-2012, 2020-2021'den sonra 2023-2024 sezonunda da küme düşmekten kurtulamadı. 2019-2020 sezonunda ise Süper Lig'i son sırada tamamlayan başkent ekibi, Türkiye Futbol Federasyonunun, Kovid-19 salgını nedeniyle küme düşmeyi kaldırmasıyla lige tutunmuştu.
TRABZONSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK!
Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Trabzonspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 6 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında 11'de oynayan oyunculardan Uğurcan Çakır, Mendy, Onuachu, Denswil, Visca, Fountas Ankaragücü maçı 11'inde yer almadılar. Bu oyuncuların yerine Taha Tepe, Baniya, Benkovic, Trezeguet, Pepe ve Enis Destan, forma giydi.
Beşiktaş maçında 11'de oynayan oyunculardan Visca ve Fountas yedek kulübesinde yer alırken diğerleri maç kadrosunda bulunmadı.
Uğurcan Çakır ve Mendy kart cezaları, Onuachu da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken ısınırken sakatlanan stoper Denswil'in yerine 11'e Benkovic, dahil edildi.
TRABZONSPORLULAR İZLEYEMEDİ!
Trabzonspor, ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta aldığı 4 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftar desteğini bu maçta da arkasında bulamadı.
Cezasının ilkini EMS Yapı Sivaspor, ikincisini Gaziantep FK, üçüncüsünü İstanbulspor maçında çeken bordo-mavililerin cezası Ankaragücü maçıyla sona erdi.
MKE Ankaragücü taraftarları ise takımlarının ligden düşmeme mücadelesinde kendilerine ayrılan tribününün büyük bölümünü doldurarak, sarı-lacivertli ekibe destek verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Bardhi'nin ceza yayı gerisinden kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla yanından auta çıktı.
22. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Saponara'nın orta alandan pasında ceza alanı içinde Chatzigiovanis, Baniya tarafından düşürülünce maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
25. dakikada Chatzigiovanis, kullandığı sert penaltı atışında topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağ köşesinden filelere göndererek konuk takımı öne geçirdi: 1-0.
31. dakikada Flips'in sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde arka direkte yükselen Atakan Çankaya'nın kafa vuruşunda, kaleci Muhammet Taha Tepe topu kornere çeldi.
45+2. dakikada Pepe'nin kullandığı etkili serbest atışta, top direğin hemen yanından auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Saponara'nın ceza yayı gerisinden sert şutunda, top üst direkten döndü.
63. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Visca gelişine bir vuruşla topu kaleci Bahadır Güngördü'nün sağından filelere gönderdi: 1-1.
71. dakikada Meunier'in pasında, kaleci Bahadır Güngördü, Visca'dan önce davranarak tehkileyi önledi.
78. dakikada MKE Ankaragücü, tekrar öne geçti. Flips'in sağ taraftan kullandığı korner atışında, Mujakic'in ceza sahası içerisinden arka direğe doğru kafa ile aşırttığı topu Ali Sowe, altıpas içerisinde savunmadan önce dokunarak filelerle buluşturdu: 1-2.
88. dakikada Trabzonspor, bir kez daha beraberliği sağladı. Sağ taraftan Arif Boşluk'un pasında, yakın mesafeden Enis Destan'ın şutunda, top kaleci Bahadır Güngördü'nün sağından filelere gitti: 2-2.
90+1. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sağ taraftan ceza alanına giren Pepe'nin pasında, yakın mesafeden Enis Destan topu filelere gönderdi: 3-2.
90+5. dakikada Umut Bozok, ceza alanı içinde Ali Kaan Güneren tarafından düşürülünce maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Enis Destan, topu kaleci Bahadır Güngördü'nün solundan filelere göndererek kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2.
Stat: Papara Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Ceyhun Sesigüzel
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Dk. 83 Arif Boşluk), Umut Güneş, Berat Özdemir (Dk. 60 Visca), Bardhi (Dk. 19 Kerem Şen- Dk. 83 Umut Bozok), Trezeguet (Dk. 83 Fountas), Pepe, Enis Destan
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya (Dk. 78 Kazımcan Karataş), Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Ali Kaan Güneren, Bassogog (Dk. 83 Cephas), Flips (Dk. 88 Bajic), Saponara (Dk. 78 Efkan Bekiroğlu), Chatzigiovanis, Ali Sowe (Dk. 83 Machedo)
Goller: Dk. 25 (penaltıdan) Chatzigiovanis, Dk. 78 Ali Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 63 Visca, Dk. 88, Dk. 90+1 ve Dk. 90+6 (penaltıdan) Enis Destan (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Dk. 22 Baniya, Dk. 90+4 Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor) Dk. 54 Bahadır Güngördü, Dk. 68 Radakovic, Dk. 84 Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü)
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Ceyhun Sesigüzel
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Dk. 83 Arif Boşluk), Umut Güneş, Berat Özdemir (Dk. 60 Visca), Bardhi (Dk. 19 Kerem Şen- Dk. 83 Umut Bozok), Trezeguet (Dk. 83 Fountas), Pepe, Enis Destan
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya (Dk. 78 Kazımcan Karataş), Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Ali Kaan Güneren, Bassogog (Dk. 83 Cephas), Flips (Dk. 88 Bajic), Saponara (Dk. 78 Efkan Bekiroğlu), Chatzigiovanis, Ali Sowe (Dk. 83 Machedo)
Goller: Dk. 25 (penaltıdan) Chatzigiovanis, Dk. 78 Ali Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 63 Visca, Dk. 88, Dk. 90+1 ve Dk. 90+6 (penaltıdan) Enis Destan (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Dk. 22 Baniya, Dk. 90+4 Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor) Dk. 54 Bahadır Güngördü, Dk. 68 Radakovic, Dk. 84 Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü)
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