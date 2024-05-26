Okan Buruk'tan sözleşme cevabı ve Fenerbahçe'ye gönderme!

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u mağlup eden ve 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Okan Buruk karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Çok zor bir ortamda oynadıklarını söyleyen Okan Buruk, "Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar." ifadelerini kullandı.
Taraftarın çok şey hak ettiğini söyleyen Okan Buruk şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız. Çok iyi bir oyuncu gurubu ile birlikteyiz. Hep birlikte büyük bir iş başardık. En çok şeyi taraftarlar hak ediyor."
"BİZDE HER ŞEYİN GERÇEĞİ VAR! GERÇEK 5. YILDIZ"
Fenerbahçe'ye göndermede bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Geçen seneki şampiyonluktan sonra bu sene daha zor oldu. 11 ay önce antrenmanlara başladık. 56 maça çıktık. Şampiyonlar Ligi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynayanlar bu ülkede ligde zorlanır. Ligde herkesten daha iyi oynadık, Şampiyonlar Ligi'nde herkese diş geçirdik. Rekorlar kırdık. Taraftarımız muhteşemdi. Takımın hep yanındalardı. Bize inandılar. Tarihi bir rekorla şampiyon olduk. Tarih yine Galatasaray'ı, şampiyon Galatasaray'ı, 24. şampiyonluğu kazanacak. Hedefimiz 5. yıldız, gerçek 5. yıldız, bunun altını çizmek lazım. Bizde her şeyin gerçeği var. Şampiyonluğun da, yıldızın da gerçeği. Çok çekişmeli bir sezondu. Tüm takımları tebrik ediyorum. Konyaspor da küme düşme hattındaydı. Bize direndiler. Maçı kazanmayı bildik. Önemli bir galibiyet ve değerli bir şampiyonluk. Biz hep beraber rekorlar kırıp şampiyon olduk. Şampiyonluğunu keyfini süreceğiz. 1 senedir şampiyon olamıyorduk, tekrar olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.
YENİ SÖZLEŞME CEVABI
Yeni sözleşmeyle ilgili konuşan Okan Buruk, "Ben tabii ki Galatasaray'ın bir parçasıyım, Galatasaray benim parçam. Ben buradan başka yerde çalışmayı düşünmedim. Bir şampiyonluk daha hayal ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz sözleşmeyi yenileyelim dediler hep, ben lig bitsin dedim. Ben Galatasaray'a hizmet etmek için yanan biriyim. Galatasaray teknik direktörlüğü benim ve oğlum için iyi. Oğlumun mutluluğu çok değerli. Köprücük kemiği kırıldı, nazar ondan çıktı. Yeni bir sözleşme, yeni bir sayfa inşallah hepimiz için. Şimdi sevineceğiz, sonra tekrardan yeni sezona hazırlanmaya başlayacağız." diye konuştu.
"İYİLER HER ZAMAN KAZANIR"
Mayıs ayına değinen Okan Buruk, "İslam'da 11 ayın Sultanı Ramazan ayıdır. Galatasaray'da da 'sultan' Mayıs ayıdır. Mayıs ayı bizim için şampiyonluk ayıdır." dedi.
Başarılı teknik adam açıklamalarına şu şekilde devam etti: Çok uzun bir mücadele verdik. 11 aydır antrenman yapıyoruz, 56 tane maça çıktık. Şampiyonlar Ligi oynadık. Galatasaray takımı yine rekorların takımı oldu. Dün de başkanımız bir rekor kırdı. Icardi gol kralı oldu, Mertens asist kralı oldu. Hiçbir şeyi hiçbir zaman bahane etmedik. Her zaman sahada olmaya çalıştık. Sonunda iyiler kazanır dedik ve sonunda iyiler kazandı.
Taraftarın hakkını ödeyemeyiz. İnsanların Galatasaray'a destek verirken ölümü bile göze aldıklarını gördüm Galatasaray'ı uğurlarken. Oyuncularıma da bunu söyleidm, ezilme pahasına bizi uğurladılar dedim. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Bu başarının en büyük mimarı onlar.
Biz ne yaparsak yapalım mücadele ediyoruz. Allah da bu mücadelenin karşılığını veriyor."
Çok zor bir ortamda oynadıklarını söyleyen Okan Buruk, "Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar." ifadelerini kullandı.
Taraftarın çok şey hak ettiğini söyleyen Okan Buruk şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız. Çok iyi bir oyuncu gurubu ile birlikteyiz. Hep birlikte büyük bir iş başardık. En çok şeyi taraftarlar hak ediyor."
"BİZDE HER ŞEYİN GERÇEĞİ VAR! GERÇEK 5. YILDIZ"
Fenerbahçe'ye göndermede bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Geçen seneki şampiyonluktan sonra bu sene daha zor oldu. 11 ay önce antrenmanlara başladık. 56 maça çıktık. Şampiyonlar Ligi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynayanlar bu ülkede ligde zorlanır. Ligde herkesten daha iyi oynadık, Şampiyonlar Ligi'nde herkese diş geçirdik. Rekorlar kırdık. Taraftarımız muhteşemdi. Takımın hep yanındalardı. Bize inandılar. Tarihi bir rekorla şampiyon olduk. Tarih yine Galatasaray'ı, şampiyon Galatasaray'ı, 24. şampiyonluğu kazanacak. Hedefimiz 5. yıldız, gerçek 5. yıldız, bunun altını çizmek lazım. Bizde her şeyin gerçeği var. Şampiyonluğun da, yıldızın da gerçeği. Çok çekişmeli bir sezondu. Tüm takımları tebrik ediyorum. Konyaspor da küme düşme hattındaydı. Bize direndiler. Maçı kazanmayı bildik. Önemli bir galibiyet ve değerli bir şampiyonluk. Biz hep beraber rekorlar kırıp şampiyon olduk. Şampiyonluğunu keyfini süreceğiz. 1 senedir şampiyon olamıyorduk, tekrar olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.
YENİ SÖZLEŞME CEVABI
Yeni sözleşmeyle ilgili konuşan Okan Buruk, "Ben tabii ki Galatasaray'ın bir parçasıyım, Galatasaray benim parçam. Ben buradan başka yerde çalışmayı düşünmedim. Bir şampiyonluk daha hayal ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz sözleşmeyi yenileyelim dediler hep, ben lig bitsin dedim. Ben Galatasaray'a hizmet etmek için yanan biriyim. Galatasaray teknik direktörlüğü benim ve oğlum için iyi. Oğlumun mutluluğu çok değerli. Köprücük kemiği kırıldı, nazar ondan çıktı. Yeni bir sözleşme, yeni bir sayfa inşallah hepimiz için. Şimdi sevineceğiz, sonra tekrardan yeni sezona hazırlanmaya başlayacağız." diye konuştu.
"İYİLER HER ZAMAN KAZANIR"
Mayıs ayına değinen Okan Buruk, "İslam'da 11 ayın Sultanı Ramazan ayıdır. Galatasaray'da da 'sultan' Mayıs ayıdır. Mayıs ayı bizim için şampiyonluk ayıdır." dedi.
Başarılı teknik adam açıklamalarına şu şekilde devam etti: Çok uzun bir mücadele verdik. 11 aydır antrenman yapıyoruz, 56 tane maça çıktık. Şampiyonlar Ligi oynadık. Galatasaray takımı yine rekorların takımı oldu. Dün de başkanımız bir rekor kırdı. Icardi gol kralı oldu, Mertens asist kralı oldu. Hiçbir şeyi hiçbir zaman bahane etmedik. Her zaman sahada olmaya çalıştık. Sonunda iyiler kazanır dedik ve sonunda iyiler kazandı.
Taraftarın hakkını ödeyemeyiz. İnsanların Galatasaray'a destek verirken ölümü bile göze aldıklarını gördüm Galatasaray'ı uğurlarken. Oyuncularıma da bunu söyleidm, ezilme pahasına bizi uğurladılar dedim. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Bu başarının en büyük mimarı onlar.
Biz ne yaparsak yapalım mücadele ediyoruz. Allah da bu mücadelenin karşılığını veriyor."