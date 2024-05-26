Dusan Tadic: ''Bu gerçekten inanılmaz''

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dusan Tadic: ''Bu gerçekten inanılmaz''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2024 21:39
Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yıldız isim Dusan Tadic, İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tadic ligi değerlendirerek, "99 puan aldık ama şampiyon olamadık. Bu gerçekten inanılmaz.'' dedi.

Sözlerine devam eden Sırp yıldız, ''Sezon öncesi biri '99 puan alacaksınız ama şampiyon olamayacaksınız' deseydi buna gülünürdü." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery