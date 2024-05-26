Dusan Tadic: ''Bu gerçekten inanılmaz''

Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yıldız isim Dusan Tadic, İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Tadic ligi değerlendirerek, "99 puan aldık ama şampiyon olamadık. Bu gerçekten inanılmaz.'' dedi.
Sözlerine devam eden Sırp yıldız, ''Sezon öncesi biri '99 puan alacaksınız ama şampiyon olamayacaksınız' deseydi buna gülünürdü." ifadelerini kullandı.
Tadic ligi değerlendirerek, "99 puan aldık ama şampiyon olamadık. Bu gerçekten inanılmaz.'' dedi.
Sözlerine devam eden Sırp yıldız, ''Sezon öncesi biri '99 puan alacaksınız ama şampiyon olamayacaksınız' deseydi buna gülünürdü." ifadelerini kullandı.
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