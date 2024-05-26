Galatasaray'da beşinci yıldıza 1 kaldı

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, 24. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılılar, bir şampiyonluk alması durumunda beşinci yıldızı takacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da beşinci yıldıza 1 kaldı
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26 Mayıs 2024 22:49
Galatasaray, Süper Lig'de bir şampiyonluk alması durumunda beşinci yıldızı takacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılı, bu sezonu da şampiyon tamamlayarak 24. kez zafer turu attı. "Cimbom"un beşinci yıldızı kazanmasına bir şampiyonluk kaldı.

Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

Sezon Şampiyon Teknik Direktör
1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç
1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç
1968-69 Galatasaray Toma Kaleperovic
1970-71 Galatasaray Brian Birch
1971-72 Galatasaray Brian Birch
1972-73 Galatasaray Brian Birch
1986-87 Galatasaray Jupp Derwall
1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli
1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp
1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann
1996-97 Galatasaray Fatih Terim
1997-98 Galatasaray Fatih Terim
1998-99 Galatasaray Fatih Terim
1999-00 Galatasaray Fatih Terim
2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu
2005-06 Galatasaray Erik Gerets
2007-08 Galatasaray Cevat Güler
2011-12 Galatasaray Fatih Terim
2012-13 Galatasaray Fatih Terim
2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu
2017-18 Galatasaray Fatih Terim
2018-19 Galatasaray Fatih Terim
2022-23 Galatasaray Okan Buruk
2023-24 Galatasaray Okan Buruk
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