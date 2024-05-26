Galatasaray'da beşinci yıldıza 1 kaldı

Galatasaray, Süper Lig'de bir şampiyonluk alması durumunda beşinci yıldızı takacak.
Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılı, bu sezonu da şampiyon tamamlayarak 24. kez zafer turu attı. "Cimbom"un beşinci yıldızı kazanmasına bir şampiyonluk kaldı.
Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:
Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılı, bu sezonu da şampiyon tamamlayarak 24. kez zafer turu attı. "Cimbom"un beşinci yıldızı kazanmasına bir şampiyonluk kaldı.
Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|Teknik Direktör
|1961-62
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|1962-63
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|1968-69
|Galatasaray
|Toma Kaleperovic
|1970-71
|Galatasaray
|Brian Birch
|1971-72
|Galatasaray
|Brian Birch
|1972-73
|Galatasaray
|Brian Birch
|1986-87
|Galatasaray
|Jupp Derwall
|1987-88
|Galatasaray
|Mustafa Denizli
|1992-93
|Galatasaray
|Karl Heinz Feldkamp
|1993-94
|Galatasaray
|Rainer Hollmann
|1996-97
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1997-98
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1998-99
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1999-00
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2001-02
|Galatasaray
|Mircea Lucescu
|2005-06
|Galatasaray
|Erik Gerets
|2007-08
|Galatasaray
|Cevat Güler
|2011-12
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2012-13
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2014-15
|Galatasaray
|Hamza Hamzaoğlu
|2017-18
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2018-19
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2022-23
|Galatasaray
|Okan Buruk
|2023-24
|Galatasaray
|Okan Buruk
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