Ergin Ataman, Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu yaptı

Ergin Ataman, 5 takımla Avrupa şampiyonu olan tarihteki 4 koçtan biri oldu.



🏆Galatasaray

🏆Beşiktaş

🏆Anadolu Efes

🏆Panathinaikos

🏆Montepaschi Siena pic.twitter.com/w7beWcXGDR



— Sporx (@sporx) May 26, 2024







THY EuroLeague finalinde Panathinaikos Aktor ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Berlin Uber Arena'da oynanan mücadeleyi Yunan ekibi Panathinaikos 95-80 kazandı ve şampiyon oldu.Geçen sezonun şampiyonu ve normal sezonun 1'incisi olan Real Madrid'e karşı Panathinaikos, maç başından sonuna kadar üstünlüğü vermedi ve net bir zafer kazandı.Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 17. sıradan aldığı takımı 1 sezon içerisinde şampiyon yapmayı başardı ve kariyerinin 3. EuroLeague zaferini yaşadı.Zeljko Obradovic'in görevi bıraktığı 2012'den sonra ilk kez Final Four'a kalan Panathinaikos, yine 2011'den sonra ilk kez şampiyon olarak EuroLeague'de 7. kez en büyük oldu.Uber ArenaFernando Rocha (Portekiz), Ilija Belosevic (Sırbistan), Mehdi Difallah (Fransa): Campazzo 12, Hezonja 8, Tavares 4, Ndiaye 8, Musa 15, Causeur 2, Rodriguez 11, Poirier 8, Llull 6, Yabusele 6, FernandezPapapetrou 4, Grant 11, Nunn 21, Lessort 17, Mitoglou 8, Kalaitzakis 2, Vildoza 3, Sloukas 24, Hernangomez 5, Antetokounmpo, Grigonis36-2554-4961-6437.24 Campazzo, 37.53 Poirier (Real Madrid)