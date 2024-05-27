Ergin Ataman, Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu yaptı

Ergin Ataman, 17. sıradan aldığı Panathinaikos'u 1 sezon içerisinde EuroLeague'in zirvesine taşıdı. Yunan ekibi, finalde Real Madrid'i ezdi geçti.

Haber; Sporx.com ve AA
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Ergin Ataman, Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu yaptı
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26 Mayıs 2024 23:10
Son güncelleme 27 Mayıs 2024 03:46
THY EuroLeague finalinde Panathinaikos Aktor ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Berlin Uber Arena'da oynanan mücadeleyi Yunan ekibi Panathinaikos 95-80 kazandı ve şampiyon oldu.

Geçen sezonun şampiyonu ve normal sezonun 1'incisi olan Real Madrid'e karşı Panathinaikos, maç başından sonuna kadar üstünlüğü vermedi ve net bir zafer kazandı.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 17. sıradan aldığı takımı 1 sezon içerisinde şampiyon yapmayı başardı ve kariyerinin 3. EuroLeague zaferini yaşadı.

Zeljko Obradovic'in görevi bıraktığı 2012'den sonra ilk kez Final Four'a kalan Panathinaikos, yine 2011'den sonra ilk kez şampiyon olarak EuroLeague'de 7. kez en büyük oldu.

Salon: Uber Arena

Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Ilija Belosevic (Sırbistan), Mehdi Difallah (Fransa)

Real Madrid: Campazzo 12, Hezonja 8, Tavares 4, Ndiaye 8, Musa 15, Causeur 2, Rodriguez 11, Poirier 8, Llull 6, Yabusele 6, Fernandez

Panathinaikos AKTOR: Papapetrou 4, Grant 11, Nunn 21, Lessort 17, Mitoglou 8, Kalaitzakis 2, Vildoza 3, Sloukas 24, Hernangomez 5, Antetokounmpo, Grigonis

1. Periyot: 36-25

Devre: 54-49

3. Periyot: 61-64

5 faulle çıkan: 37.24 Campazzo, 37.53 Poirier (Real Madrid)

İŞTE KARŞILAŞMANIN ÖZETİ

 

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