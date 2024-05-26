Vlahovic: "Daha fazlasını yapmalıyım"

Juventus'un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic, "Gelecek yıl daha iyisini yapmalıyım" diye konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Vlahovic: 'Daha fazlasını yapmalıyım'
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26 Mayıs 2024 15:53
Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, gelecek sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Serie A'da sezonun en iyi forveti ödülünü alan Vlahovic, "Mutluyum, Serie A'ya ve bana oy verenlere teşekkür etmek istiyorum. Bu benim için büyük bir onur. İnsanların ne beklediğini biliyorum, gelecek yıl daha da iyisini yapmak zorundayım." dedi.

Sırp futbolcu, takımı Juventus'la ilgili olarak, "Sezonluk hedefimize ulaştık ama Juventus her zaman daha fazlasını ister" diye konuştu.

Juventus'ta geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu 18 gol attı ve 3 asist yaptı.

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