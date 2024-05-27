Emre Belözoğlu'ndan istifa için açıklama

Süper Lig'de küme düşen son takım olan Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun maç sonu görevden ayrıldığı iddia edildi. Emre Belözoğlu bu iddiaların gerçek olmadığını söyledi.



Trabzonspor deplasmanında iki kez öne geçen ancak skoru koruyamayan Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu karşılaşma sırasında göz yaşlarını tutamadı.



Adeta sinir krizi geçiren Emre Belözoğlu, 4-2'lik mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı. Sosyal medyada Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu döneminin bittiği gündeme geldi.



"HENÜZ KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"



MKE Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarda istifası için şu ifadeleri kullandı:



"Ben İsmail Başkan ve Yusuf Bey ile görüşüp zaten bir karar veririm. Bunu da ilk siz öğrenirsiniz. Biz kimseyle görüşmedik, soyunma odasında oyuncularla helalleştik. Söyleyebileceğim benim herhangi bir bildiğim de yok. Burada yaşanılan süreçte bir birliktelik oluştu. İyi gün de kötü gün de oldu. Bir ayrılık olacaksa da en yakışıklı haliyle olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi çok sıcak, bugün ilk ama bir gün söylemem gerekenler olduğunu düşünüyorum, burada hiç kimseyi kırmak, kimseyi hedef göstermek değil burada baş sorumlulardan biri benim. Bütün camiadan özür dilemekten başka, onların affına sığınmaktan başka bir cümlem yok. Çünkü ben buraya gelirken çok büyük hayallerle ve hedeflerle geldim. Yaşadığımız zorlukların ötesinde söylemem gerekenlerden ziyade benim burada bu acıyı bu camiaya yaşatanlardan birisi olarak hayatımın sonuna kadar bu vicdanla yaşayacağım. Bunu samimi olarak söylüyorum."



