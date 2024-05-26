Zonguldak Kömürspor taraftarından protesto

Zonguldak Kömürspor taraftarları, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şike yapıldığını iddia ederek, protesto yürüyüşü düzenledi.



Zonguldak Madenci Anıtı'nda toplanan çok sayıda taraftar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yürüyüşe başladı.



Taraftarlar, "Büyükekşi duy bu sesi, Zonguldak'ın hakkı yendi", "TFF uyuma, Ankara'da şike var" şeklinde sloganlar attı. Madenciler de tepki amacıyla kırmızı kart gösterdiler.









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