Dursun Özbek: 'Herkes gerçek şampiyonu görsün'

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.
Herkes gerçek şampiyonu görsün diyen Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:
"Çok güzel bir maç oldu. Galatasaray taraftarına, camiasına 24. şampiyonluk hayırlı olsun. İnşallah 25. şampiyonluğa gideceğiz. Bu mutluluğu doya doya yaşayın. Bayraklar çıksın ortaya gerçek şampiyon kim herkes görsün."
"BEŞİNCİ YILDIZA HAZIRLANIN"
5. yıldızı da takmak istediklerini söyleyen Dursun Özbek, "Çok mutluyuz, bir hafta gecikmeli de olsa kutlamaya başladık. Bütün taraftarıma şampiyonluğun hayırlı olmasını, gelecek sezon için de 25. ve 5. yıldız için hazırlıklı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.
"İyiler her zaman kazanır" diyen Özbek, "Çok güzel bir maç oynadık. Taraftarları, Galatasaray'ı sevenleri mutluluğa boğduğum için mutluyum. Şampiyonluğu doya doya kutlasınlar, İstanbul'u sarı kırmızıya boyasınlar. İyiler kazanır! Herkesin bildiği bir şey bu. Yine öyle oldu ve iyiler kazandı." açıklamasını yaptı.
Herkes gerçek şampiyonu görsün diyen Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:
"Çok güzel bir maç oldu. Galatasaray taraftarına, camiasına 24. şampiyonluk hayırlı olsun. İnşallah 25. şampiyonluğa gideceğiz. Bu mutluluğu doya doya yaşayın. Bayraklar çıksın ortaya gerçek şampiyon kim herkes görsün."
"BEŞİNCİ YILDIZA HAZIRLANIN"
5. yıldızı da takmak istediklerini söyleyen Dursun Özbek, "Çok mutluyuz, bir hafta gecikmeli de olsa kutlamaya başladık. Bütün taraftarıma şampiyonluğun hayırlı olmasını, gelecek sezon için de 25. ve 5. yıldız için hazırlıklı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.
"İyiler her zaman kazanır" diyen Özbek, "Çok güzel bir maç oynadık. Taraftarları, Galatasaray'ı sevenleri mutluluğa boğduğum için mutluyum. Şampiyonluğu doya doya kutlasınlar, İstanbul'u sarı kırmızıya boyasınlar. İyiler kazanır! Herkesin bildiği bir şey bu. Yine öyle oldu ve iyiler kazandı." açıklamasını yaptı.
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