Sigortam.net seride durumu 1-1'e getirdi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Sigortam.net, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 104-85 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Sigortam.net seride durumu 1-1'e getirdi
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26 Mayıs 2024 23:46
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Sigortam.net sahasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 104-85 mağlup etti.

Üç galibiyete ulaşan takımın, Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği seride durum 1-1'e geldi.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-23 üstün tamamlayan Sigortam.net, soyunma odasına da 51-47 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı açmaya başlayan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 84-66 önde geçtiği karşılaşmadan 104-85 galip ayrıldı.

Serinin üçüncü maçı 30 Mayıs Perşembe günü saat 18.30'da Mersin'deki Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.

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