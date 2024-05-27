Serdar Topraktepe: "Gençlerimizi kazandık"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Serdar Topraktepe: 'Gençlerimizi kazandık'
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26 Mayıs 2024 22:51
Son güncelleme 27 Mayıs 2024 02:55
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, genç oyuncuların kazanıldığı bir maç olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Topraktepe, şunları kaydetti:

"Bu maça tam kadroyla çıkabilirdik ama küçük sakatlıkları olanlar vardı. Bu maçta bu kadroyla çıkmamıza rağmen maç içinde biz de net pozisyon kaçırdık. Erken gol gençlerimizi tedirgin etti. Onlar da sonra adapte oldular. Sonlara doğru berabere bitebilirdi. Beşiktaş her maça kazanmak için çıkar ama bir yandan gençlerimizi kazandığımıza inanıyorum." 

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