Galatasaray'da 8 oyuncudan bir ilk

Galatasaray'da 8 futbolcu üst lig düzeyinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 8 oyuncudan bir ilk
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26 Mayıs 2024 23:18
Galatasaray kadrosunda bu sezon Süper Lig'de süre alan oyuncular arasından 8'i üst lig düzeyinde ilk kez şampiyonluk yaşadı.

Yıllarca İngiltere'de üst düzey futbol oynayan Wilfried Zaha ile Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen bir kariyere sahip Kerem Demirbay ile Derrick Köhn, Carlos Vinicius, Eyüp Aydın, altyapıdan çıkan Ali Turap Bülbül, Efe Akman ve Baran Demiroğlu, kariyerlerinde ilk kez şampiyonluk apoletini taktı.

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