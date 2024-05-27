THY EuroLeague'de üçüncü kez şampiyon olan Ergin Ataman, mücadele sonrası açıklamalar yaptı.



Gözyaşları içerisinde konuşan Ergin Ataman, "İnanılmaz duygular! Burada 15 bin taraftarımız vardı. Hak ettik bütün sezon, bugün ha keza. Belki çok geriye düştük ama sonunda kazandık." dedi.



Ergin Ataman, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Geçen ay babamı kaybettim. Dilerdim ki bugünü görsün. Anadolu Efes'te şampiyon olurken hep benimleydi. Yunan taraftarlarına da teşekkür. Tüm Türk halkına da beni destekledikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Real Madrid'i final maçında 95-80 mağlup ederek şampiyon olan Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, çok mutlu olduğunu ve artık bir Türk spor adamının, yeşil-beyazlı ekibin maçlarını oynadığı spor salonu OAKA'da bayrağının olacağını söyledi.



Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından Türkiye'den gelen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, takım ve kendisine destek verenler adına çok mutlu olduğunu belirtti.



Türkiye'den sezon başından bu yana kendisine destek verenler olduğunun altını çizen Ataman, "Bir Türk spor adamının, bir Türk antrenörün yine buralarda olması, yine şampiyon olmasına sevindiler. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bütün büyüklerimize, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bütün halkımıza çok teşekkür ediyorum. Belki de Avrupa basketbol tarihinin en inanılmaz sezonunu yaşattık. Geçen sezonu 17. sırada tamamlayan bir takımı alıp play-off'a taşımak, Dörtlü Final'de şampiyon olmak çok önemliydi. Son şampiyon Real Madrid'i inanılmaz bir maçtan sonra, ikinci devrede inanılmaz bir savunmayla yenip şampiyon olmak büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.



"SANA İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU VERME DEDİM"



Panathinaikos'un maçlarını oynadığı spor salonu OAKA'da yer alan ve 6 Avrupa Ligi şampiyonluğunu simgeleyen bayraklara dikkati çeken Ataman, "OAKA'ya gittiğimizde, oradaki 6 tane bayrağı görüyordum ve hep çocuklara 'Biz de buraya bir bayrak asacağız. Bir bayrak asmak için Berlin'e gidiyoruz.' dedim. Bunu başardık. Artık OAKA'da bu takımın da bayrağı olacak bir Türk spor adamının da bayrağı olacak. Bu sebeple çok mutluyum. Bugün maçtan önce hiç heyecanlı değildim. Oyunculara da 'Çıkalım, sezon boyunca oynadığımız basketbolu oynayalım. Bunun bir final olduğunu düşünmeyin, bunun sadece kazanılması gereken bir maç olduğunu düşünün.' dedim. Bugün çok rahattım. Tabii ki kaybedebilirdik. Real Madrid bu turnuvada büyük favoriydi. Dün basın toplantısında Real Madrid koçuna 'Sana ikinci şampiyonluğu vermeyeceğim.' dedim, vermedim, üçüncü şampiyonluk bende." ifadelerini kullandı.



Takım kaptanı Kostas Sloukas'ın kupayı kendisiyle birlikte kaldırmasıyla ilgili de konuşan Ataman, sözlerini şöyle tamamladı:



"Normalde kupayı hep kaptanlar kaldırır ama Kostas Sloukas ısrarla beni istedi. Sezon başından bu yana her galibiyetten sonra bütün oyunculara 'Koçu dinleyin, bizi Dörtlü Final'e taşıyacak.' dedi. Buraya gelince de 'Koçu dinleyin, bizi şampiyon yapacak.' dedi. Şampiyon olunca da kupayı birlikte kaldırdık. Buraya gelmeden önce Sloukas en iyi 5'e seçilmedi. Ben de bunun üzerine 'Biz şampiyon olacağız, Sloukas da MVP olacak.' dedim. Bu da oldu. İnanılmaz mutluyum."



"ÖNCELİKLİ HEDEFİM FİNALDİ"



Real Madrid karşısında Avrupa basketbolunun gelmiş geçmiş en etkileyici sonuçlarından birini elde ettiklerini vurgulayan Ataman, "Geçen sezonu 17. sırada tamamlayan Panathinaikos olarak buraya şampiyonluğu kazanmaya geldik, taraftarımızla bunu başardık. İlk yarıda 36 sayı atmalarına müsaade ettik ve maça iyi başlayamadık. Belki de 'Ne sıkıcı final' diye düşündü izleyenler ama biz böyle düşünmedik. Üçüncü çeyrekte sadece 7 sayı atmalarına izin verdik, oyunun kontrolünü aldık. Dördüncü çeyrekte mükemmel oynadık. Real Madrid çok iyi bir takım ama Avrupa Ligi tarihinde olduğu gibi bu sezon da normal sezonu birinci bitiren takım şampiyon olamadı. Gerçekten şampiyon olamayabilirdik ama benim öncelikli hedefim Dörtlü Final'e kalmaktı. Ama buraya geldikten sonra da 2 maç kazanıp şampiyon olursunuz." açıklamasını yaptı.



Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo'nun normal sezonda yılın koçu olmayı hak ettiğini ancak kimsenin yılın koçunu hatırlamayacağını dile getiren Ataman, şöyle devam etti:



"Real Madrid olağanüstü oyunculardan kurulu bir takım ve bu oyuncu grubunu yönetmek kolay iş değil. Mutluyum çünkü asla yılın koçu seçilen isim şampiyon olamamış, O yüzden bu benim için daha iyi. Kimse gelecekte yılın koçunu hatırlamayacak. Ben bu ödülü ne zaman kazandığımı gerçekten hatırlamıyorum ama şampiyon olduğum tarihleri hatırlıyorum."



"GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM"



Taraftarı olduğu Galatasaray'ı tebrik eden ve bu anlamda iyi bir gün yaşadığını söyleyen Ataman, "Bugün Avrupa Ligi'nde tarihin en önemli şampiyonluklarından birini yaşıyorum ve çok mutluyum. Bir Galatasaray taraftarı olarak da Galatasaray'ın şampiyon olması beni ayrıca mutlu etti. Şampiyon olan takımlar kutlanır. Ben de buradan Galatasaray'ı ve Okan Buruk hocayı da bir kez daha kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Maçın ardından canlı yayında, geçen ay vefat eden babası İbrahim Nuray Ataman'ı anması hatırlatılan Ataman şunları söyledi:



"Canlı yayında, bir ay önce kaybettiğim babamı anmamak imkansızdı. Bundan önceki tüm şampiyonluklarımda sahada benim yanımdaydı ama maalesef kaybettik. O gün neredeyse bütün oyuncularım bana mesaj atıp 'Seni ve babanı onurlandıracağız.' dediler. Bu açıdan çok mutluyum. Sloukas da söyledi, sezonun ilk ayından itibaren soyunma odasında 'Biz Dörtlü Final'e kalacağız.' dediğimde, Sloukas da 'Hocayı dinleyin. Bu koç bizi Dörtlü Final'e taşıyacak.' diyordu. Kasım ayında bunu söylüyordu. Bu öz güveni, bu birlikteliği sağlayan bir lider olarak kupayı benimle beraber kaldırmak istedi. Çok ısrar etti ve onu kıramam. Aramızda müthiş bir saygı var. O yüzden kupayı birlikte kaldırdık. Bir Türk antrenör olarak böylesine bir şampiyonluk kazandığım için mutlu olduğumu belirtmek istiyorum."



