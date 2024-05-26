Barış Alper Yılmaz: ''11 aydır bu anı bekliyorduk''

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Barış Alper Yılmaz, "Çok çalıştık, nereden baksanız 11 aydır bu anı bekliyorduk.'' dedi.
Şampiyonlukla ilgili konuşan yıldız isim, ''Hedefimiz buydu. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bu sevinç bambaşka. Şimdi eğlenme zamanı."
Barış Alper Yılmaz, "Çok çalıştık, nereden baksanız 11 aydır bu anı bekliyorduk.'' dedi.
Şampiyonlukla ilgili konuşan yıldız isim, ''Hedefimiz buydu. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bu sevinç bambaşka. Şimdi eğlenme zamanı."
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