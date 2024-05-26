Beşiktaş'ta Ghezzal takımla vedalaştı

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Rachid Ghezzal, Kasımpaşa maçı sonunda kulüp personeliyle vedalaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ghezzal takımla vedalaştı
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26 Mayıs 2024 22:02
Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Rachid Ghezzal, Kasımpaşa karşısında siyah-beyazlı formayla son kez sahaya çıktı. 

Yıldız oyuncu maçın bitiminde stadyumdan ayrılırken kulüp personeliyle tek tek vedalaştı.

Ghezzal, herkese teşekkür ederek takım otobüsüne bindi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı. 





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