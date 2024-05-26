Beşiktaş'ta Ghezzal takımla vedalaştı

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Rachid Ghezzal, Kasımpaşa karşısında siyah-beyazlı formayla son kez sahaya çıktı.
Yıldız oyuncu maçın bitiminde stadyumdan ayrılırken kulüp personeliyle tek tek vedalaştı.
Ghezzal, herkese teşekkür ederek takım otobüsüne bindi.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı.
Yıldız oyuncu maçın bitiminde stadyumdan ayrılırken kulüp personeliyle tek tek vedalaştı.
Ghezzal, herkese teşekkür ederek takım otobüsüne bindi.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU