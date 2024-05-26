Devlet Bahçeli: 'Küme düşme olmasın'

Süper Lig'de son hafta oynanırken dikkat çeken bir çağrı geldi.
Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, bu sezon küme düşme olmaması gerektiğini söyledi.
"Asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı" diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türk futbolunun strese girmemesi için 2023-2024 sezonunda takımlar küme düşmesin." şeklinde konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, bu sezon küme düşme olmaması gerektiğini söyledi.
"Asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı" diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türk futbolunun strese girmemesi için 2023-2024 sezonunda takımlar küme düşmesin." şeklinde konuştu.
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