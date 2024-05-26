Hikmet Karaman'dan ayrılık iddiasına cevap

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında ağırladığı RAMS Başakşehir'e 6-2 mağlup olan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, "Son haftalarda skoru alamadık ama ligi bitirdik." dedi.



Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son maçı daha farklı bir skorla bitirmek istediklerini belirtti.



Ellerindeki olanakları en iyi şekilde kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Karaman, süre almayan, az süre alan, oynamayan oyuncuların bu maçta şans bulduğunu, bunun en büyük nedenlerinden birinin de sakat ve cezalı futbolcuların varlığı olduğunu dile getirdi.



Bu yıl en önemli hedeflerden birinin tehlike bölgesine girilmemesi olduğunu belirten Karaman, şunları söyledi:



"Ben buraya geldiğimde başkanımız ve yönetim kurulu ile yapmış olduğum toplantıda 'bizim takım tehlikeli bölgeye girmesin. İlk 10-12 içerisinde yer alsın. Bu sene bizim için yeterli' diye konuştuk. Dolayısıyla bu, Adana Demirspor camiası için bir başarı değil. Avrupa'da ismini duyuran bir takım izlenimini bırakmışız. Taraftar buna alışık. Ama bütün bunlara rağmen Demirspor taraftarına da bir parantez açmamız ve onlara teşekkür etmemiz gerekiyor. Emekçi bir taraftar var, cefakar bir taraftar var. Belki son haftalarda skoru alamadık ama ligi bitirdik."



"KULÜP AÇIKLAMAYI YAPAR"



Karaman, görevden ayrılacağına dair sosyal medyada paylaşımlar olduğunun belirtilmesi üzerine, "Yönetim, sportif direktörümüz, başkanımız ile görüşmeleri yaptık. Konuyla ilgili de açıklamanın kulüp tarafından yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





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