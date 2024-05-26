Filenin Efeleri, ABD'ye mağlup oldu

Erkekler Milletler Ligi karşılaşmasında Filenin Efeleri, ABD'ye 3-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Efeleri, ABD'ye mağlup oldu
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26 Mayıs 2024 22:48
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki dördüncü maçında ABD'ye 3-1 yenilerek, organizasyonun Antalya etabını galibiyet alamadan tamamladı.

"Filenin Efeleri", Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen ve ilk kez sahne aldığı Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki son maçında ABD ile karşılaştı.

Antalya Spor Salonu'nda voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setine etkili başlayan taraf, ay-yıldızlı ekip oldu. Hücumda ve savunmada üstün oynayan Türkiye, servis, blok ve smaç sayılarla setin ortasında skoru 6 farka (17-11) çıkardı. "Filenin Efeleri" ABD'nin farkı kapatma çabasına karşın ilk seti 25-20 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci set, iki takımın karşılıklı sayıları ile başladı. Bir ara öne geçen (6-3) A Milli Erkek Voleybol Takımı, 14-14 eşitlikten sonra üç sayılık (18-15) farka ulaştı. ABD'nin ikinci sette ikinci kez eşitliği yakalamasıyla (18-18), başantrenör Cedrid Enard mola aldı. Ay-yıldızlılar, mola dönüşü dört sayı (20-24) geriye düştüğü ikinci seti üç sayı farkla (22-25) kaybetti: 1-1.

Üçüncü setin başında ağırlığını yeniden hissettiren "Filenin Efeleri" üç sayılık (10-7) fark yakaladı. Bu üstünlüğünü devam ettiremeyen Türkiye'nin, setin sonuna doğru ABD'nin 20-17 öne geçmesinin ardından farkı kapatma çabası sonuç verdi: 24-24. Buna rağmen üçüncü seti 27-25 üstün tamamlayan ABD, skorda öne geçti: 1-2.

ABD, dördüncü seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.

Salon: Antalya

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Türkiye: Efe Mandıracı, Arslan Ekşi, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Faik Samet Güneş, Adis Lagumdzija (Volkan Döne, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Murat Yenipazar, Yasin Aydın, Vahit Emre Savaş)

ABD: Champlin, Knigge, Hanes, Isaacson, Gasman, Ewert (Dagostino, Garcia, Tuaniga, Wetter, Wildman, Briggs)

Setler: 25-20, 22-25, 25-27, 21-25

Süre: 108 dakika (25, 25, 32, 26)

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