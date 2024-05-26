Okan Buruk, Galatasaray'da tarih yazıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 3. kez şampiyon oldu.
Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, geçen sezon Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, Konyaspor maçından alınan sonuçla birlikte üst üste 2, toplamda da 3. kez zafer yaşadı.
Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (2) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, toplam şampiyonluk sayısını 10'a yükseltti.
Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, geçen sezon Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, Konyaspor maçından alınan sonuçla birlikte üst üste 2, toplamda da 3. kez zafer yaşadı.
Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (2) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, toplam şampiyonluk sayısını 10'a yükseltti.
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