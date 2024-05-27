Kerem Aktürkoğlu'ndan ilginç çıkış: 'Galatasaray'a kırıldım!'

Kerem Aktürkoğlu sözlerini şöyle noktaladı: "Tüm sezon, "o an" için yaşadık, çalıştık, mücadele ettik. Şampiyonluk sonrasındaki ilk saniyenin hayalini kurduk. Öyle güzel bir duygu ki bu, o an sanki hayat duruyor sizin için ve hemen, tekrar, yeniden oraya ulaşmak istiyorsunuz. Yaklaşık 11 aydır, gecesini gündüzüne katarak bu hedefi gerçek kılan herkese çok teşekkür ederim. Şampiyonluğun kendi payıma düşen kısmı; aileme, sevdiklerime, taraftarlarımıza armağan olsun. Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlu olsun!"

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray 'da yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.Sonuna kadar hak ettikleri bir şampiyonluk olduğunu söyleyen Kerem Aktürkoğlu şu ifadeleri kullandı:"Hak edilmiş bir şampiyonluk. Üzerine basarak söyleyelim. Her ne denirse densin mücadeleyi sonuna kadar verdik. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk. Sonuna kadar arkadaşlarımla, hocalarımla, taraftarlarımızla hak ettik şampiyonluğu. Hafta boyunca hem camia hem takım biraz etkilenmişti. Evimizde istediğimiz bir şampiyonluk vardı. Böylesi daha güzel oldu. Galatasaray umutları yine yeşertti, onlar için de sonlandırdı. Çok daha anlamlı oldu. Her şeyde bir hayır vardır derler. Güzel bir şampiyonluk. İnşallah Galatasaray her sene şampiyon olur.""Galatasaray benim için çok anlamlı, çok değerli. Bazen insan sevdiğine kırılır. Ben sevdiğime bu sezon biraz fazla kırıldım. Diyecek çok şey var aslında ama içimde tutayım. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum.""3 sezondur istatiksel olarak daha çok konuşulacak şeyler yapıyorum. İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor. Başarılı bir sezon geçirdim, kariyer sezonumu geçirdim. Her sene üst üste koyuyorum. Sevenlerimi mutlu ederim inşallah."Kerem Aktürkoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti: "İyi günde çok ön planda durmayı sevmiyorum. Genel olarak Türk futbolcular geri planda kalıyor. Biz alıştık, ben abilerimden de böyle gördüm. Arda Abi'nin bir lafı var. Galatasaray'ı savunacak biri çıkar. Bugün ben oldum, yarın başkası olur. Ben 3 aydır paylaşım yapmıyorum.Fenerbahçe maçından sonra ben de çok hırslandım ve bunun için bir meşale yakmak gerekiyordu. Güzel bir şey de oldu. Camiamız ve takım arkadaşlarımız kenetlendi."Taraftara kırgınlık... insan sevdiğine kırılırmış! Ben Galatasaray'da çok güzel anılar biriktirdim. Ben başarılı bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. İstatistikler konuşuluyor ama bana geldiğinde bir türlü konuşulmuyor.Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray'ı ve ailemi gururlandırmak için çalışmaya devam edeceğim."