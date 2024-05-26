Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 6-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe, 8. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı golüyle öne geçti.
Sebastian Szymanski, 15. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve 137 gün sonra ligde ağları havalandırdı.
Dusan Tadic, 35. dakikada ilk yarının skorunu belirledi.
Bright Osayi-Samuel, 66. dakikada farkı 4'e çıkardı. Serdar Dursun 76, Joshua King 78 ile Fenerbahçe farka koştu.
Fenerbahçe, sezonu 99 puan ve 99 golle sezonu ikinci sırada tamamladı.
Düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor ise 16 puanla son sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Serdar Dursun'un çıkardığı şutta meşin yuvarlak ceza sahası içinde Baran Alp Vardar'dan döndü. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Volkan Bayarslan, Baran Alp'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Dzeko, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
15. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahası giren Dzeko, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Rakip takım oyuncusundan seken top, penaltı noktası civarında Szymanski'nin önünde kaldı. Polonyalı futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
33. dakikada Tadic'in şık topuk pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun çıkardığı şutta kaleci Mücahit Serbest gole izin vermedi.
36. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Fred, son çizgide topu arka direkteki Serdar Dursun'a çevirdi. Bu oyuncudan seken meşin yuvarlak, penaltı noktası civarında Tadic'in önünde kaldı. Sırp oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 3-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Tadic'in şık pasıyla altıpasın sağında kaleci Mücahit Serbest ile karşı karşıya kalan Ferdi Kadıoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın dar açıdan kayarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.
66. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Soldan ceza sahasına hareketlenen Osayi-Samuel'in Tadic'le yaptığı verkaçın ardından altıpasın solundan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu: 4-0.
76. dakikada sarı-lacivertliler beşinci golü kaydetti. Okan Erdoğan'ın ceza sahası içinde hatalı pası sonucunda kaleci Mücahit Serbest'i geçen top altıpasın içinde Serdar Dursun'un önünde kaldı. Serdar, boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0.
78. dakikada Fenerbahçe farkı 6'ya çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı son çizgiye hareketlenen Zajc ile buluşturdu. Zajc'ın vuruşunda kaleciden dönen top, penaltı noktası civarında King'in önünde kaldı. Norveçli futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kale çizgisinde rakip oyuncudan döndü. King'in yeniden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 6-0.
Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Samet Çiçek
Fenerbahçe: Livakovic (Dk. 89 Furkan Akyüz), Osayi-Samuel (Dk. 73 Mert Müldür), Becao (Dk. 64 Bonucci), Çağlar Söyüncü (Dk. 89 Yusuf Akçiçek), Ferdi Kadıoğlu, Fred, Szymanski, King, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko (Dk. 46 Zajc)
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Baran Alp Vardar (Dk. 86 Emir Mustafa Vuruşaner), Vorobjovas, Coly (Dk. 75 Tunahan Şamdanlı), Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Sambissa, Özcan Şahan, Vefa Temel (Dk. 60 Emrehan Gedikli), Jackson (Dk. 86 Eren Arda Şan), Mamadou (Dk. 86 Demir Mermerci)
Goller: Dk. 8 Dzeko (Penaltıdan), Dk. 15 Szymanski, Dk. 36 Tadic, Dk. 66 Osayi-Samuel, Dk. 76 Serdar Dursun, Dk. 78 King (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 57 Fred, Dk. 90+3 Bonucci (Fenerbahçe), Dk. 80 Okan Erdoğan (İstanbulspor)
Fenerbahçe, 8. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı golüyle öne geçti.
Sebastian Szymanski, 15. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve 137 gün sonra ligde ağları havalandırdı.
Dusan Tadic, 35. dakikada ilk yarının skorunu belirledi.
Bright Osayi-Samuel, 66. dakikada farkı 4'e çıkardı. Serdar Dursun 76, Joshua King 78 ile Fenerbahçe farka koştu.
Fenerbahçe, sezonu 99 puan ve 99 golle sezonu ikinci sırada tamamladı.
Düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor ise 16 puanla son sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Serdar Dursun'un çıkardığı şutta meşin yuvarlak ceza sahası içinde Baran Alp Vardar'dan döndü. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Volkan Bayarslan, Baran Alp'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Dzeko, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
15. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahası giren Dzeko, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Rakip takım oyuncusundan seken top, penaltı noktası civarında Szymanski'nin önünde kaldı. Polonyalı futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
33. dakikada Tadic'in şık topuk pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun çıkardığı şutta kaleci Mücahit Serbest gole izin vermedi.
36. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Fred, son çizgide topu arka direkteki Serdar Dursun'a çevirdi. Bu oyuncudan seken meşin yuvarlak, penaltı noktası civarında Tadic'in önünde kaldı. Sırp oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 3-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Tadic'in şık pasıyla altıpasın sağında kaleci Mücahit Serbest ile karşı karşıya kalan Ferdi Kadıoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın dar açıdan kayarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.
66. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Soldan ceza sahasına hareketlenen Osayi-Samuel'in Tadic'le yaptığı verkaçın ardından altıpasın solundan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu: 4-0.
76. dakikada sarı-lacivertliler beşinci golü kaydetti. Okan Erdoğan'ın ceza sahası içinde hatalı pası sonucunda kaleci Mücahit Serbest'i geçen top altıpasın içinde Serdar Dursun'un önünde kaldı. Serdar, boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0.
78. dakikada Fenerbahçe farkı 6'ya çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı son çizgiye hareketlenen Zajc ile buluşturdu. Zajc'ın vuruşunda kaleciden dönen top, penaltı noktası civarında King'in önünde kaldı. Norveçli futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kale çizgisinde rakip oyuncudan döndü. King'in yeniden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 6-0.
Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Samet Çiçek
Fenerbahçe: Livakovic (Dk. 89 Furkan Akyüz), Osayi-Samuel (Dk. 73 Mert Müldür), Becao (Dk. 64 Bonucci), Çağlar Söyüncü (Dk. 89 Yusuf Akçiçek), Ferdi Kadıoğlu, Fred, Szymanski, King, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko (Dk. 46 Zajc)
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Baran Alp Vardar (Dk. 86 Emir Mustafa Vuruşaner), Vorobjovas, Coly (Dk. 75 Tunahan Şamdanlı), Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Sambissa, Özcan Şahan, Vefa Temel (Dk. 60 Emrehan Gedikli), Jackson (Dk. 86 Eren Arda Şan), Mamadou (Dk. 86 Demir Mermerci)
Goller: Dk. 8 Dzeko (Penaltıdan), Dk. 15 Szymanski, Dk. 36 Tadic, Dk. 66 Osayi-Samuel, Dk. 76 Serdar Dursun, Dk. 78 King (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 57 Fred, Dk. 90+3 Bonucci (Fenerbahçe), Dk. 80 Okan Erdoğan (İstanbulspor)
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