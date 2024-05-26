Kerem Demirbay: ''Allah büyük, en büyük biziz!''

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Demirbay: ''Allah büyük, en büyük biziz!''
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26 Mayıs 2024 21:25
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, 3-1 galip gelinen ve şampiyon olunan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Kerem Demirbay açıklamasında, "Allah büyük, en büyük biz olduk. Bunu da bugün gösterdik.'' dedi.

Sözlerine devam eden yıldız futbolcu, ''Herkese eyvallah! Biz bir aileyiz. Kimse unutmasın bunu." sözlerini sarf etti. 

Sezon başında Sarı-kırmızılı takıma katılan Kerem Demirbay, toplamda 42 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 

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