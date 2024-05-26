Kadıköy'de Büyükekşi'ye tepki!

Fenerbahçe tribünleri, İstanbulspor ile oynanacak son maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi.
Kadıköy'de bütün tribünler 'Futbolun katili, Cimbom'un k.....' tezahüratları yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve taraftarlar, sezon boyunca Mehmet Büyükekşi'ye tepki göstermiş ve istifasını istemişti.
Kadıköy'de bütün tribünler 'Futbolun katili, Cimbom'un k.....' tezahüratları yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve taraftarlar, sezon boyunca Mehmet Büyükekşi'ye tepki göstermiş ve istifasını istemişti.
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