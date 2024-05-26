Kadıköy'de Büyükekşi'ye tepki!

Fenerbahçe tribünleri, İstanbulspor maçı öncesi Mehmet Büyükekşi'ye yoğun tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de Büyükekşi'ye tepki!
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26 Mayıs 2024 18:34
Son güncelleme 26 Mayıs 2024 18:41
Fenerbahçe tribünleri, İstanbulspor ile oynanacak son maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi.

Kadıköy'de bütün tribünler 'Futbolun katili, Cimbom'un k.....' tezahüratları yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve taraftarlar, sezon boyunca Mehmet Büyükekşi'ye tepki göstermiş ve istifasını istemişti.

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