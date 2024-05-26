Davinson Sanchez'den Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, Konyaspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez'den Fenerbahçe'ye gönderme
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26 Mayıs 2024 21:19
Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, şampiyon olunan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Davinson Sanchez: "Herkese teşekkür ediyorum. İlk sezonumda şampiyon olmak çok önemliydi.'' dedi. 

Tecrübeli oyuncu ayrıca, ''Geçen hafta kutlayanlara karşı bu hafta biz kutluyoruz." ifadelerini kullandı. 

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Sanchez, sezonu toplamda 33 maçta 3 gol ve 2 asistlik performansla tamamladı. 

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