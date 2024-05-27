Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı.
Galatasaray'ın galibiyet golleri 29 ve 51. dakikalarda Mauro Icardi, 53. dakikada ise Berkan Kutlu'dan geldi. Konyaspor'un golü 79. dakikada Prip'ten geldi.
ŞAMPİYON GALATASARAY
Bu sonuçla puanını 102'ye çıkaran sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.
REKOR PUAN TOPLADI
Galatasaray topladığı 102 puanla bir sezonda 3 haneli puan toplayan ilk takım olarak tarihe geçti.
5. YILDIZA YAKLAŞTI
Sarı kırmızılı takım, bu sonucun ardından 24. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon da formasına 5. yıldızı takmaya çalışacak.
KONYASPOR LİGDE KALDI!
Ankaragücü'nün Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından Konyaspor, yenilmesine rağmen Süper Lig'de kaldı.
PUAN DURUMU
(102) Galatasaray
(99) Fenerbahçe
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ
Okan Buruk, Fenerbahçe maçı ilk 11'ine göre bu maçta, kart cezalısı Hakim Ziyech'in yerine Kerem Aktürkoğlu, Victor Nellson'un yerine Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay'ın yerine de Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü.
Galatasaray, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maça, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Tete, Victor Nellson, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius görev bekledi.
KONYASPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK
Konyaspor ise son oynadıkları Mondihome Kayserispor maçı 11'inde değişikliğe gitmedi.
Yeşil beyazlılar maça; Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ethemi, Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Ndao ve Cikalleshi 11 ile sahaya çıktı.
TARAFTARLAR TRİBÜNÜ DOLDURDU
Öte yandan stadın tamamına yakını doldu. Konyasporlu taraftarlar tribündeki yerlerini aldı.
Galatasaraylı taraftarlar da karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.
GALATASARAY DİREĞE TAKILDI
Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, maçın 9. dakikasında direğe takıldı. Dries Mertens'in sağdan kullandığı köşe vuruşunu arka bölgede Abdülkerim Bardakcı tamamlamak istedi ama top direkten oyun alanına geri döndü.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ!
Maçın 24. dakikasında Barış Alper rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve sarı kırmızılı takı penaltı bekledi.
Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bir müddet pozisyonu izledi ve oyunu devam ettirdi.
Golü atıp rahatlamak isteyen Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'le ciddi pozisyonlardan yararlanamadı.
MAURO ICARDI PERDEYİ AÇTI!
Galatasaray aradığı golü 29. dakikada Mauro Icardi ile buldu. Köhn'ün soldan ceza sahasına doldurduğu topa Mauro Icardi, kale önünde kafayı vurdu. Yerden seken top ağlarla buluştu.
OKAN BURUK KENARDA ÇILGINA DÖNDÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, orta alanda Konyaspor lehine verilen bir faul sonrası çılgına döndü. Buruk, Konyalı futbolcuların serbest vuruşu yerinde kullanmadığı itirazında bulundu. Sert itirazlar sonrası Tugay Kaan Numanoğlu deneyimli çalıştırıcıya sarı kart gösterdi.
NET FIRSAT KAÇTI: SANCHEZ
Galatasaray farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı. Duran topları etkili kullanan sarı kırmızılı takım 45+5. dakikada Davinson Sanchez ile gole yaklaştı. Soldan Mertens'in ortasına ön direkte Davinson Sanchez kafayı vurdu ama top yandan dışarı gitti.
İlk yarı başka pozisyon olmadı ve devre bu sonuçla sona erdi.
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Şampiyonluk için beraberliğin yeteceği Galatasaray, skoru 2-0 yaptı. Lucas Torreira'nın son çizgiden içeri çevirdiği topa ön direkte Icardi, topuğuyla nefis vurdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.
GOLLER ARKA ARKAYA! BU KEZ BERKAN
Galatasaray, Berkan Kutlu'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. Dries Mertens, yay üzerindeki Berkan'a bıraktı. Berkan'ın gelişine sert vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu.
SON DÜDÜKLE GELEN ŞAMPİYONLUK
Konyaspor, Prip ile farkı 2'ye indirdi. Sağ çaprazda topla buluşan Prip, soluna çekip yakın köşeye sert vurdu ve top Muslera'nın solundan ağlarla buluştu. Ancak kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasraay çalan son düdükle birlikte şampiyonluğunu ilan etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Köhn'ün ortasında topu göğsüyle alan Icardi'nin şutunda, Hadebe'nin müdahalesiyle top kornere çıktı.
8. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü.
15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada sarı kırmızılılar öne geçti. Köhn'ün sol kanattan ortasında Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
45+4. dakikada Mertens'in soldan kullandığı korner atışında Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
49. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
51. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın ara pasına hareketlenen Torreira'nın bekletmeden yerden ortasında Icardi, topukla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
53. dakikada sarı kırmızılılar farkı üçe çıkardı. Kaan Ayhan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun bekletmeden vuruşunda, top ağlara gitti: 0-3
56. dakikada Icardi'nin kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla auta çıktı.
78. dakikada Muhammet Demir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Prip'in sert şutunda, top ağlara gitti: 1-3
Karşılaşma, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla sarı kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.
Son düdüğün ardından Galatasaraylı futbolcular saha ortasında şampiyonluk sevinci yaşadı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğbek Curbay, Candaş Elbil
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 88 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe (Dk. 46 Damjanovic), Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 59 Moreno), N'dao, Ethemi (Dk. 59 Muhammet Demir), Cikalleshi (Dk. 73 Prip)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 73 Aurier), Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Dk. 87 Oliveira), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Eyüp Aydın), Mertens (Dk. 73 Tete), Barış Alper Yılmaz (Dk. 79 Zaha), Icardi
Goller: Dk. 29 ve 51 Icardi, Dk. 53. Berkan Kutlu (Galatasaray), Dk. 78 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Davinson, Dk. 56 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 45+1 N'dao, Dk. 56 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)
Galatasaray'ın galibiyet golleri 29 ve 51. dakikalarda Mauro Icardi, 53. dakikada ise Berkan Kutlu'dan geldi. Konyaspor'un golü 79. dakikada Prip'ten geldi.
ŞAMPİYON GALATASARAY
Bu sonuçla puanını 102'ye çıkaran sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.
REKOR PUAN TOPLADI
Galatasaray topladığı 102 puanla bir sezonda 3 haneli puan toplayan ilk takım olarak tarihe geçti.
5. YILDIZA YAKLAŞTI
Sarı kırmızılı takım, bu sonucun ardından 24. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon da formasına 5. yıldızı takmaya çalışacak.
KONYASPOR LİGDE KALDI!
Ankaragücü'nün Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından Konyaspor, yenilmesine rağmen Süper Lig'de kaldı.
PUAN DURUMU
(102) Galatasaray
(99) Fenerbahçe
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ
Okan Buruk, Fenerbahçe maçı ilk 11'ine göre bu maçta, kart cezalısı Hakim Ziyech'in yerine Kerem Aktürkoğlu, Victor Nellson'un yerine Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay'ın yerine de Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü.
Galatasaray, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maça, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Tete, Victor Nellson, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius görev bekledi.
KONYASPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK
Konyaspor ise son oynadıkları Mondihome Kayserispor maçı 11'inde değişikliğe gitmedi.
Yeşil beyazlılar maça; Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ethemi, Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Ndao ve Cikalleshi 11 ile sahaya çıktı.
TARAFTARLAR TRİBÜNÜ DOLDURDU
Öte yandan stadın tamamına yakını doldu. Konyasporlu taraftarlar tribündeki yerlerini aldı.
Galatasaraylı taraftarlar da karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.
GALATASARAY DİREĞE TAKILDI
Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, maçın 9. dakikasında direğe takıldı. Dries Mertens'in sağdan kullandığı köşe vuruşunu arka bölgede Abdülkerim Bardakcı tamamlamak istedi ama top direkten oyun alanına geri döndü.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ!
Maçın 24. dakikasında Barış Alper rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve sarı kırmızılı takı penaltı bekledi.
Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bir müddet pozisyonu izledi ve oyunu devam ettirdi.
Golü atıp rahatlamak isteyen Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'le ciddi pozisyonlardan yararlanamadı.
MAURO ICARDI PERDEYİ AÇTI!
Galatasaray aradığı golü 29. dakikada Mauro Icardi ile buldu. Köhn'ün soldan ceza sahasına doldurduğu topa Mauro Icardi, kale önünde kafayı vurdu. Yerden seken top ağlarla buluştu.
OKAN BURUK KENARDA ÇILGINA DÖNDÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, orta alanda Konyaspor lehine verilen bir faul sonrası çılgına döndü. Buruk, Konyalı futbolcuların serbest vuruşu yerinde kullanmadığı itirazında bulundu. Sert itirazlar sonrası Tugay Kaan Numanoğlu deneyimli çalıştırıcıya sarı kart gösterdi.
NET FIRSAT KAÇTI: SANCHEZ
Galatasaray farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı. Duran topları etkili kullanan sarı kırmızılı takım 45+5. dakikada Davinson Sanchez ile gole yaklaştı. Soldan Mertens'in ortasına ön direkte Davinson Sanchez kafayı vurdu ama top yandan dışarı gitti.
İlk yarı başka pozisyon olmadı ve devre bu sonuçla sona erdi.
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Şampiyonluk için beraberliğin yeteceği Galatasaray, skoru 2-0 yaptı. Lucas Torreira'nın son çizgiden içeri çevirdiği topa ön direkte Icardi, topuğuyla nefis vurdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.
GOLLER ARKA ARKAYA! BU KEZ BERKAN
Galatasaray, Berkan Kutlu'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. Dries Mertens, yay üzerindeki Berkan'a bıraktı. Berkan'ın gelişine sert vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu.
SON DÜDÜKLE GELEN ŞAMPİYONLUK
Konyaspor, Prip ile farkı 2'ye indirdi. Sağ çaprazda topla buluşan Prip, soluna çekip yakın köşeye sert vurdu ve top Muslera'nın solundan ağlarla buluştu. Ancak kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasraay çalan son düdükle birlikte şampiyonluğunu ilan etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Köhn'ün ortasında topu göğsüyle alan Icardi'nin şutunda, Hadebe'nin müdahalesiyle top kornere çıktı.
8. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü.
15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada sarı kırmızılılar öne geçti. Köhn'ün sol kanattan ortasında Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
45+4. dakikada Mertens'in soldan kullandığı korner atışında Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
49. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
51. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın ara pasına hareketlenen Torreira'nın bekletmeden yerden ortasında Icardi, topukla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
53. dakikada sarı kırmızılılar farkı üçe çıkardı. Kaan Ayhan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun bekletmeden vuruşunda, top ağlara gitti: 0-3
56. dakikada Icardi'nin kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla auta çıktı.
78. dakikada Muhammet Demir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Prip'in sert şutunda, top ağlara gitti: 1-3
Karşılaşma, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla sarı kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.
Son düdüğün ardından Galatasaraylı futbolcular saha ortasında şampiyonluk sevinci yaşadı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğbek Curbay, Candaş Elbil
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 88 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe (Dk. 46 Damjanovic), Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 59 Moreno), N'dao, Ethemi (Dk. 59 Muhammet Demir), Cikalleshi (Dk. 73 Prip)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 73 Aurier), Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Dk. 87 Oliveira), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Eyüp Aydın), Mertens (Dk. 73 Tete), Barış Alper Yılmaz (Dk. 79 Zaha), Icardi
Goller: Dk. 29 ve 51 Icardi, Dk. 53. Berkan Kutlu (Galatasaray), Dk. 78 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Davinson, Dk. 56 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 45+1 N'dao, Dk. 56 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)
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