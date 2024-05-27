Mauro Icardi: 'Milyon eurolar reddettim'

"Bu sezon futbol dışında birçok faktörle mücadele etmemiz gerekti.

Fenerbahçe başkanının, bizim başkan vekilimiz ile ilgili bazı sözleri vardı. Bizim hakkımızda her fırsatta kötü laflar edildi, biz de kendimizi sahada gösterdik.

Sahada yaptığımız şeylerle şampiyon olduk." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, " Galatasaray, Türkiye'nin en iyisi ve en büyüğü. Bazı kötü niyetli insanlar var. Gol kralı olarak onların karşısındayım. Şampiyon olarak buradayım." dedi.

''BENİ BURAYA İKNA ETTİLER''

Mauro Icardi, transfer süreciyle ilgili de konuşarak şunları söyledi: " PSG'de kalmayı düşünürken; eşim Wanda Nara ve Erden Timur ikna etti, Galatasaray'a gelmemi sağladılar. Onlara teşekkür ederim. Çocukların beni sevmesi de harika."

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