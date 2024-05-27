Mauro Icardi: 'Milyon eurolar reddettim'

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u mağlup eden ve şampiyon olan Galatasaray'da yıldız oyuncu Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.
Mauro Icardi, "Bir kez daha şampiyon olduk. Sezon boyunca verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Yüzde 100'ümde olmadığım için üzgünüm ama yine de şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Mutlaka daha çok gol atardım. Sezon başında eleştiriler de oldu." dedi.
Galatasaray'a gelmeden önce milyonlarca euro reddettiğini söyleyen Icardi şu ifadeleri kullandı:
"Milyonlarca euro teklifler geldi. Ben buraya para için gelmedim şampiyonluk için geldim. Erden Timur'a da teşekkür ediyorum. Bakalım Kadıköy'de nasıl bir kutlama yaşıyorlar. Biz şimdi şampiyonluğu kutlayacağız."
Gelecek sezon da takımda kalacağını açıklayan Icardi, "Seneye de burada olacağım ve 5. yıldız için çalışacağım" şeklinde konuştu.
ALİ KOÇ'A AÇIKLAMALARINA CEVAP
Ali Koç'un sözleriyle ilgili konuşan Arjantinli golcü, "Bu sezon futbol dışında birçok faktörle mücadele etmemiz gerekti. Fenerbahçe başkanının, bizim başkan vekilimiz ile ilgili bazı sözleri vardı. Bizim hakkımızda her fırsatta kötü laflar edildi, biz de kendimizi sahada gösterdik. Sahada yaptığımız şeylerle şampiyon olduk." dedi.
Sözlerine devam eden yıldız isim, "Galatasaray, Türkiye'nin en iyisi ve en büyüğü. Bazı kötü niyetli insanlar var. Gol kralı olarak onların karşısındayım. Şampiyon olarak buradayım." dedi.
''BENİ BURAYA İKNA ETTİLER''
Mauro Icardi, transfer süreciyle ilgili de konuşarak şunları söyledi: "PSG'de kalmayı düşünürken; eşim Wanda Nara ve Erden Timur ikna etti, Galatasaray'a gelmemi sağladılar. Onlara teşekkür ederim. Çocukların beni sevmesi de harika."
GAZETECİLERE ÖZEL AÇIKLAMALAR
Icardi, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, futbol dışında sezon boyunca birçok faktörle mücadele ettiklerini belirtti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Kulübüne ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a bazı sözler sarf ettiğini bu yüzden de "uyuma hareketi" yaptığını ifade eden Icardi, "Sahada kendimizi gösterdik. İki sene üst üste sahada yaptığımız şeylerle şampiyon olduk." dedi.
Icardi, Türkiye'nin en büyük taraftar kitlesine sahip olduklarını ve onlara ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşattıkları için çok mutlu olduklarını aktardı.
Hak ederek şampiyon olduklarını vurgulayan Icardi, şöyle devam etti:
"Bütün rekorları kırarak buraya geldik ve bunu başardık. Özellikle son aylarda çok zorluk yaşadım. Beşiktaş maçında bilekten bir sakatlık yaşamıştım. Ondan sonra da kaslarla ilgili birçok sakatlığım oldu. Fakat maçlarda her zaman takımımın yanında oldum. Gol kralı olmak benim için çok mutluluk verici. Yarın anneler, babalar, büyükanneler, büyükbabalar, çocuklar hepsiyle şampiyonluğu kutlayacağız. Galatasaray'ın en iyisi olduğunu, Türkiye'nin en büyüğü olduğunu tekrardan göstermiş olduk. Kutlamaya herkesi bekliyoruz.''
Mauro Icardi, "Bir kez daha şampiyon olduk. Sezon boyunca verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Yüzde 100'ümde olmadığım için üzgünüm ama yine de şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Mutlaka daha çok gol atardım. Sezon başında eleştiriler de oldu." dedi.
Galatasaray'a gelmeden önce milyonlarca euro reddettiğini söyleyen Icardi şu ifadeleri kullandı:
"Milyonlarca euro teklifler geldi. Ben buraya para için gelmedim şampiyonluk için geldim. Erden Timur'a da teşekkür ediyorum. Bakalım Kadıköy'de nasıl bir kutlama yaşıyorlar. Biz şimdi şampiyonluğu kutlayacağız."
Gelecek sezon da takımda kalacağını açıklayan Icardi, "Seneye de burada olacağım ve 5. yıldız için çalışacağım" şeklinde konuştu.
ALİ KOÇ'A AÇIKLAMALARINA CEVAP
Ali Koç'un sözleriyle ilgili konuşan Arjantinli golcü, "Bu sezon futbol dışında birçok faktörle mücadele etmemiz gerekti. Fenerbahçe başkanının, bizim başkan vekilimiz ile ilgili bazı sözleri vardı. Bizim hakkımızda her fırsatta kötü laflar edildi, biz de kendimizi sahada gösterdik. Sahada yaptığımız şeylerle şampiyon olduk." dedi.
Sözlerine devam eden yıldız isim, "Galatasaray, Türkiye'nin en iyisi ve en büyüğü. Bazı kötü niyetli insanlar var. Gol kralı olarak onların karşısındayım. Şampiyon olarak buradayım." dedi.
''BENİ BURAYA İKNA ETTİLER''
Mauro Icardi, transfer süreciyle ilgili de konuşarak şunları söyledi: "PSG'de kalmayı düşünürken; eşim Wanda Nara ve Erden Timur ikna etti, Galatasaray'a gelmemi sağladılar. Onlara teşekkür ederim. Çocukların beni sevmesi de harika."
GAZETECİLERE ÖZEL AÇIKLAMALAR
Icardi, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, futbol dışında sezon boyunca birçok faktörle mücadele ettiklerini belirtti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Kulübüne ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a bazı sözler sarf ettiğini bu yüzden de "uyuma hareketi" yaptığını ifade eden Icardi, "Sahada kendimizi gösterdik. İki sene üst üste sahada yaptığımız şeylerle şampiyon olduk." dedi.
Icardi, Türkiye'nin en büyük taraftar kitlesine sahip olduklarını ve onlara ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşattıkları için çok mutlu olduklarını aktardı.
Hak ederek şampiyon olduklarını vurgulayan Icardi, şöyle devam etti:
"Bütün rekorları kırarak buraya geldik ve bunu başardık. Özellikle son aylarda çok zorluk yaşadım. Beşiktaş maçında bilekten bir sakatlık yaşamıştım. Ondan sonra da kaslarla ilgili birçok sakatlığım oldu. Fakat maçlarda her zaman takımımın yanında oldum. Gol kralı olmak benim için çok mutluluk verici. Yarın anneler, babalar, büyükanneler, büyükbabalar, çocuklar hepsiyle şampiyonluğu kutlayacağız. Galatasaray'ın en iyisi olduğunu, Türkiye'nin en büyüğü olduğunu tekrardan göstermiş olduk. Kutlamaya herkesi bekliyoruz.''