Kostas Sloukas: ''Giannakopoulous için, Ergin Ataman için''

Panathinaikoslu basketbolcu Kostas Sloukas, EuroLeague'de şampiyon oldukları Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Sloukas, "İnanılmaz bir his, duygularımı ifade edemiyorum. Çok gururluyum. Takım arkadaşlarımla, organizasyonla gurur duyuyorum.'' dedi.



Sözlerine devam eden Yunan oyuncu, ''Real Madrid çok yetenekli ama biz savaştık, takım için, Giannakopoulous için, Ergin Ataman için. Agresif olduk maç boyunca hem savunmada hem hücumda. Yarı finalde istediğim kadar katkı verememiştim. Çok gururluyum. Herkes adına çok gururluyum." ifadelerini kullandı.



Ataman'la çalıştığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Sloukas, "Ergin hocaya kimse bir şey söyleyemez. Çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Yarı finalde 16, finalde 15 sayı farkla kazandık. Avrupa'nın yüzde 100 şampiyonuyuz, takımımla gurur duyuyorum. Tarihi bir şampiyonluk oldu. 12 yıldan bu yana Panathinaikos, Dörtlü Final'e kalamıyordu. Müthiş bir geri dönüş oldu." diye konuştu.



Ataman'ın etrafında müthiş bir takım inşa edileceğinin altını çizen Sloukas, "Anadolu Efes'i dipten alıp üst üste Avrupa şampiyonu yaptığı gibi 17. sıradaki takımı alıp Avrupa şampiyonu yaptı. Çok merak ediyorum, Ergin Ataman hakkında kim bir şey söylemeye cüret edebilir. Panathinaikos'ta olmamın bir numaralı sebebi Ergin Ataman. Şimdi herkese şampiyonluğu gösterdik. Bize ilk günden itibaren 'Dörtlü Final'e biletleri alın.' dedi. Akıl oyunları yapmadı. Kendisine, yaptığı işe, geçmişteki başarılarına inanıyor. İlk sezonda şampiyon bir takım oluşturacağına inanmıyor olabilirdik belki ama Dörtlü Final'de olacağımıza inanıyorduk. Bunu hak ettik, Avrupa'nın en iyi takımıyız." değerlendirmesinde bulundu.



MVP Kostas Sloukas



Öte yandan Panathinaikos AKTOR'un tecrübeli oyuncusu Kostas Sloukas, en değerli oyuncu (MVP) ödülüne layık görüldü.



Final maçında Real Madrid potasına 24 sayı gönderen Sloukas, toplamda 31 verimlilik puanıyla en değerli oyuncu ödülünün sahibi oldu.





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