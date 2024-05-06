Hokeyin şampiyonları Kırklareli'nde belli olacak

Kadınlar ve erkeklerde Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları, 8-12 Mayıs tarihlerinde Kırklareli'nde oynanacak.



Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulübün katıldığı ilk etap sonucu oluşan puan durumu doğrultusunda iki ligde de 6'şar takım, play-off şampiyonluk karşılaşmalarına çıkmaya hak kazandı.



Maçların ardından şampiyon ve 2'nci olan ekipler, 2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek.





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