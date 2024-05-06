Hokeyin şampiyonları Kırklareli'nde belli olacak

Kadınlar ve erkeklerde Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları, 8-12 Mayıs tarihlerinde Kırklareli'nde oynanacak.
Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulübün katıldığı ilk etap sonucu oluşan puan durumu doğrultusunda iki ligde de 6'şar takım, play-off şampiyonluk karşılaşmalarına çıkmaya hak kazandı.
Maçların ardından şampiyon ve 2'nci olan ekipler, 2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulübün katıldığı ilk etap sonucu oluşan puan durumu doğrultusunda iki ligde de 6'şar takım, play-off şampiyonluk karşılaşmalarına çıkmaya hak kazandı.
Maçların ardından şampiyon ve 2'nci olan ekipler, 2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek.
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