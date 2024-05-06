Panathinaikos - Maccabi maçına Türk hakem!

THY EuroLeague, Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv playoff 5. maçının hakemlerini açıkladı.



🇷🇸Ilija Belosevic

🇹🇷Emin Moğulkoç

🇫🇷Mehdi Difallah



Difallah, son kez Yunanistan'da düdük çaldığında bu faulü vermişti.pic.twitter.com/AbD8GKbc5T



— Sporx (@sporx) May 6, 2024

THY EuroLeague'de 7 Mayıs Salı günü oynanacak Panathinakos - Maccabi play-off serisi yedinci maçında Türk hakem Emin Moğulkoç görev yapacak.Başarılı hakem Emin Moğulkoç, zorlu karşılaşmada birinci yardımcı olarak görev yapacak. Karşılaşmanın diğer hakemleri ise Ilia Belosevic (Sırbistan) ve Mehdi Difallah (Fransa) olacak.Moğulkoç, Maccabi'nin 85-83 galip geldiği serinin dördüncü karşılaşmasında da birinci yardımcı hakem olarak sahadaydı.