Panathinaikos - Maccabi maçına Türk hakem!

Türk hakem Emin Moğulkoç, THY Euroleague play-off serisinde Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv'in karşı karşıya geleceği yedinci maçta görev yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Panathinaikos - Maccabi maçına Türk hakem!
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06 Mayıs 2024 15:03
Son güncelleme 06 Mayıs 2024 15:04
THY EuroLeague'de 7 Mayıs Salı günü oynanacak Panathinakos - Maccabi play-off serisi yedinci maçında Türk hakem Emin Moğulkoç görev yapacak.

Başarılı hakem Emin Moğulkoç, zorlu karşılaşmada birinci yardımcı olarak görev yapacak. Karşılaşmanın diğer hakemleri ise Ilia Belosevic (Sırbistan) ve Mehdi Difallah (Fransa) olacak.

Moğulkoç, Maccabi'nin 85-83 galip geldiği serinin dördüncü karşılaşmasında da birinci yardımcı hakem olarak sahadaydı.

 

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